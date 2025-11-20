LALIGA
Valencia - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Valencia - Levante de LaLiga EA Sports
Disfruta de este evento en DAZN. ¡Activa ya tu cuenta con un clic!
Valencia y Levante se enfrentan este viernes 21 de noviembre en Mestalla en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Levante y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Carlos Corberán llegará a la disputa luego de haber empatado con el Betis (1-1), perdido contra el Real Madrid (4-0), perdido contra el Villarreal (2-0) y empatado con el Deportivo Alavés (0-0), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 10 puntos y -10 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Julián Calero registraron una derrota contra el Atlético de Madrid (3-1), una derrota contra el Celta de Vigo (2-1), un empate con el Mallorca (1-1) y una derrota contra el Rayo Vallecano (3-0), de manera que están en el puesto número 19 con 9 puntos y -7 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL VALENCIA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Valencia y Levante, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 21 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL VALENCIA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia y Levante se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
