Valencia - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Levante se enfrentan este viernes 21 de noviembre en Mestalla en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Levante y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Carlos Corberán llegará a la disputa luego de haber empatado con el Betis (1-1), perdido contra el Real Madrid (4-0), perdido contra el Villarreal (2-0) y empatado con el Deportivo Alavés (0-0), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 10 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Julián Calero registraron una derrota contra el Atlético de Madrid (3-1), una derrota contra el Celta de Vigo (2-1), un empate con el Mallorca (1-1) y una derrota contra el Rayo Vallecano (3-0), de manera que están en el puesto número 19 con 9 puntos y -7 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL VALENCIA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Valencia y Levante, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 21 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALENCIA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia y Levante se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.