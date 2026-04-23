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LALIGA EA SPORTS
Valencia-Girona, en directo: jornada de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Valencia y el Girona, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Sergi Bescós I Lázaro
El Girona apura sus opciones europeas ante un Valencia inmerso en la lucha por el descenso.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Valencia (0-0) Girona
¡Salen ambos equipos al campo!
Historia en la Liga
Hoy el Valencia cumple 3000 partidos en Primera División. El capitán José Gayá hará entrega de un balón al hijo y al nieto de Juan Costa, ex jugador y primer jugador del Valencia en conseguir un hat-trick en Mestalla.
Veremos si el Girona consigue la victoria a domicilio. Los de Michel no han conseguido la victoria fuera de su casa en los últimos 6 desplazamientos
Bajas en el Girona
Por su parte, Michel no podrá contar con los siguientes jugadores para el partido frente al Valencia: Ter Stegen, Vanat, Van de Beek y Abel Ruiz.
Bajas en el Valencia
Corberán no podrá contar con los siguientes jugadores para el partido de hoy: Agirrezabala, Diakhaby, Foulquier, Comert, Copete y Thierry
Y así ha sido la llegada del Girona a Mestalla.
La afición del Valencia sabe de la importancia del partido de hoy. ¡Así ha sido el recibimiento de la afición a los suyos!
Palabras de ambos entrenadores antes del partido
Michel:
''Es importante centrarse en uno mismo. De nada te sirve mirar atrás. La dificultad está. Hablamos de la igualdad. Esto hay que ir día a día, jornada a jornada. Queremos dar nuestra mejor versión. Conseguir un buen resultado es importante de cara a lo que resta''
Corberán:
''Es un partido con 3 puntos en juego. El Girona está por delante de nosotros y nos van a a pedir mucho. Tienen un estilo muy claro y estamos centrados en eso
¡Ya tenemos el 11 del Valencia!
¡Este es el 11 del Valencia!
¡Ambos equipos ya calientan sobre el césped!
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