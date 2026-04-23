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LALIGA EA SPORTS

Valencia-Girona, en directo: jornada de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Valencia y el Girona, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Ounahi celebra su gol contra el Betis

Ounahi celebra su gol contra el Betis / David Borrat

Sergi Bescós I Lázaro

El Girona apura sus opciones europeas ante un Valencia inmerso en la lucha por el descenso.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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