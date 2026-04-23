Valencia-Girona, en directo: jornada de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Palabras de ambos entrenadores antes del partido

Michel:

''Es importante centrarse en uno mismo. De nada te sirve mirar atrás. La dificultad está. Hablamos de la igualdad. Esto hay que ir día a día, jornada a jornada. Queremos dar nuestra mejor versión. Conseguir un buen resultado es importante de cara a lo que resta''

Corberán:

''Es un partido con 3 puntos en juego. El Girona está por delante de nosotros y nos van a a pedir mucho. Tienen un estilo muy claro y estamos centrados en eso