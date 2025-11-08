Valencia - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Betis se enfrentan este domingo 9 de noviembre en Mestalla en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Carlos Corberán llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (4-0), perdido contra el Villarreal (2-0), empatado con el Deportivo Alavés (0-0) y perdido contra el Girona (2-1), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 9 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria sobre el Mallorca (3-0), una derrota frente al Atlético de Madrid (2-0), un empate con el Villarreal (2-2) y una victoria sobre el Espanyol (2-1), de manera que están en el puesto número 5 con 19 puntos y +6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL VALENCIA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Valencia - Betis, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALENCIA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia - Betis se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.