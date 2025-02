Valdano: "Intento corromper a mis nietos para que sean del Madrid"

Jorge Valdano, exfutbolista y exentrenador, y actual comentarista, es una de las voces autorizadas del mundo del fútbol. Y no es tan solo por su experiencia en este deporte, sino que el argentino sabe transmitir su amor por el fútbol y vincularlo de manera excelente con la literatura. Esta vez, lo hizo junto a Luis García Montero en la charla 'El deporte como espectáculo literario'.

El exjugador argentino explicó las diferentes maneras que existen de entender el fútbol a la vez que ponía de ejemplo el caso de Leo Messi. "Hay dos maneras de relacionarse con el fútbol: una es queriendo al juego y otra es queriendo a un equipo. El que quiere a un equipo odia al otro y eso no le permite disfrutar de la excelencia cuando no tiene la misma camiseta que uno ama. Uno del Real Madrid tiene verdaderos problemas para aceptar que Messi es un genio y se está perdiendo una fiesta de los sentidos porque Messi hace 20 años que reina en el mundo del fútbol", señaló.

Valdano, fiel seguidor del Real Madrid por su pasado en el club blanco como jugador, entrenador y director deportivo, confesó que no es capaz de convertir a sus nietos en aficionados madridistas: "Mis nietos son los tres del Athletic de Bilbao. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles con camisetas firmadas por jugadores: me las devuelven. Porque nacieron en Bilbao, la madre es bilbaína y hace proselitismo cada día en casa y yo que aparezco una vez por semana no tengo fuerza suficiente".

Entre otros temas, también habló sobre las recientes polémicas con el estamento arbitral. "Si uno ve los cambios reglamentarios de los últimos cinco años, te da la sensación de que hay un proyecto de que este juego se vuelva estúpido. Ni los árbitros entienden ya el reglamento y encima viene el VAR a intervenir y volvernos a todos directamente paranoicos. Ahora no solamente hay errores arbitrales, sino que los errores arbitrales parece que están programados, que hay una conspiración detrás de cada decisión", argumentó.

También cargó con dureza contra las grandes fortunas que están apareciendo: "Los ricos han hecho aparición en el fútbol. Y son de gente que se acerca al fútbol solo para ganar dinero. Fondos de inversión, grandes millonarios, un poco caprichosos. Y eso le está cambiando la cara al fútbol". No obstante, Valdano no pierde la esperanza en este maravilloso deporte. "Tengo la esperanza de que el hincha sea el último que se venda. Ya ocurrió en Inglaterra cuando apareció la idea de la Superliga, fueron los hinchas ingleses los que la detuvieron. El hincha todavía se siente dueño del juego y tiene algo que decir", apuntó.