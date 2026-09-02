Del vacile del 'Lega' con Julián a la inesperada unión Barça-Atleti gracias al Dépor: el cierre de mercado tuvo de todo

El mercado de fichajes de este verano nos recordó que no solo se dan fichajazos en Primera División. También que, pese a la digitalización, todavía hay suspense, contratos que se preparan a última hora y operaciones que sobreviven al borde del precipicio y otras que mueren en la orilla, como la salida del jugador del Atlético de Madrid Carlos Martín al Almería.

En un mercado cerrado hace apenas unas horas hubo de todo. Hasta jugadores que dejaron su suerte en manos de Dios y presidentes que dejaron sonar el teléfono para evitar perder a futbolistas de peso. Como siempre, muchos deberes se hicieron a última hora.

El Lega y la broma que empezó con Morata

No fue el caso del Leganés, equipo de LaLiga Hypermotion, que conquistó las redes mucho antes del 'deadline day'. Lo hizo con el inesperado regreso a España de Álvaro Morata.

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil" / Archivo

Un movimiento de campanillas que tuvo uno de sus capítulos más curiosos en la sede de LaLiga, a la que acudió SPORT en Madrid, además de varias decenas de medios, para vivir en primera persona este día tan especial para los futboleros. Uno de los artífices del traspaso, Andrés Pardo, director de fútbol del Leganés, explicó cómo se gestó.

SPORT estuvo en la sede de LaLiga, en Madrid, para cubrir el último día de mercado de fichajes en LaLiga / Àlex Calaff

"Fue una situación sorprendente. Sale el nombre de Morata en una reunión, porque queríamos un delantero muy top. Dijimos Álvaro y nos mirábamos medio riendo. Esto es imposible", reconoció.

Pero lo imposible empezó a tomar forma. Una llamada, otra conversación y, de repente, aquello que parecía casi una broma exigía tener un contrato preparado para un internacional español. "Hice una llamada, parecía imposible, pero se avanzó y tuvimos que tener un contacto directo con Álvaro. Fue muy positivo y se mostró ilusionado desde el principio. Hemos conseguido que uno de los delanteros más importantes de los últimos tiempos a nivel europeo pueda jugar en el Leganés y estamos muy orgullosos de Álvaro por confiar", añadió.

La fe de los medios hizo el resto. Si Morata había acabado vestido de pepinero, ¿por qué no soñar con cualquier cosa? Incluso le preguntaron por el posible fichaje de Dani Carvajal a última hora, que llegaba libre al cierre del mercado, pero el propio director deportivo madrileño bajó la persiana mucho antes de que llegaran las doce: "Doy la plantilla por cerrada".

El club, en modo juguetón, fue todavía un paso más allá e invocó a Julián Álvarez en redes sociales, en una broma que recordaba a la que había protagonizado con el propio Morata. El mercado también es deseo, imaginación y un poco de cachondeo.

Dios, en quien Ceballos confía

Hablando de deseos, al final se cumplió el de Dani Ceballos. Dos meses de tensión, sufrimiento y mucha fe tuvieron final feliz. El utrerano no resolvió su futuro hasta el último día de mercado pese a que tenía claro que quería volver al Betis y las intenciones eran compartidas por el club de las Trece Barras.

Dani Ceballos celebra un gol con el Betis al Atlético de Madrid. Foto de archivo / José Manuel Vidal. / EFE

Para que llegara, había una condición indispensable: hacer sitio para inscribirle. Manu Fajardo trabajó durante semanas para ganar ese espacio salarial. Y el sacrificio acabó siendo Pablo García, que se marchó literalmente llorando al Racing de Santander.

Eso sí, desafió a la tecnología de LaLiga al no aparecer en la famosa pantalla que suelta fichajes a cuentagotas en cada 'F5'. Por suerte para los andaluces, no lo necesitaba, porque es agente libre. La única duda está en si será inscrito a tiempo para la Champions League, ya que el plazo termina este miércoles 2 de agosto a la medianoche. Hasta ahí, fútbol, fechas y números. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios en este fichaje?

Ceballos en su cuenta de Instagram. / @danifuli10

Ceballos se encomendó a él en varias ocasiones durante estas semanas. El último rezo llegó el mismo día 1 por la mañana, con un mensaje en Instagram que resumía perfectamente el estado de ánimo del futbolista: "Dios, en ti confío". Esta vez, parece que le escuchó.

Ratiu y un teléfono que no sonaba

Pero no llueve a gusto de todos. Andrei Ratiu lo vivió en primera persona. Su final de mercado tuvo menos estampas religiosas y bastante más tensión. Quería irse al Fulham, que estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros por él, pero había un problema: nadie cogía el teléfono en Vallecas.

Andrei Ratiu, futbolista del Rayo Vallecano / EFE

Raúl Martín Presa, al parecer, no estaba por la labor de responder a las llamadas procedentes de Londres. El tiempo se agotó, el Fulham acabó quedándose con Kenny Tete y Ratiu, muy enfadado, se quedó en el Rayo.

El lateral diestro tenía una oportunidad de dar el salto a la Premier y acabó viendo cómo el reloj se comía la operación mientras su excompañero Pep Chavarría en el costado izquierdo disfruta desde hace días de su nueva vida en Londres. La temporada pasada el lío fue entre Presa y Pathé Ciss. Esta vez, Ratiu. Cosas recurrentes en Vallecas.

Jonathan y Gabriel; Julián en el Metropolitano

La reina de un extenso y largo baile en el Atlético fue Jonathan David. El casting del '9' rojiblanco fue elevando el listón durante semanas, con una lista de candidatos que parecía no tener fin. Al final, el que acabó llegando fue el canadiense, inscrito antes de las 23.00 horas. Simeone ya tenía oficialmente a su delantero.

Joan Laporta con Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barça / FCB

Más tarde llegó el momento de Gabriel Jesús, la petición de Flick. Diez minutos antes del cierre. El brasileño no dudó en responder a la llamada del Barça y el club no llegó tarde a la de LaLiga. Ahora, quiere descolgar el teléfono muchas más veces que el jugador cedido en el Metropolitano por la Juventus.

El Deportivo une al Barça y al Atlético

Por último, en A Coruña también hubo dos golpes finales que sirven para unir, curiosamente, a Barça y Atlético, que tanto han peleado este verano por Julián Álvarez. El Dépor cerró las incorporaciones de Casadó y Giménez, sin hueco en Barcelona y en Madrid, respectivamente.

Dos operaciones que llegaron con el mercado ya echando el cierre y que dieron forma a otro de esos movimientos que solo se entienden en un último día de fichajes. El uruguayo, a las 00.00.

De este modo, Barça y Atleti se abrazan, en cierto modo, en Riazor. Una alianza inesperada, con enero ya asomando en el horizonte. Porque el mercado de verano ya está cerrado, pero la cuenta atrás para el de invierno ya se ha activado.