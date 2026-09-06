El vacile de la afición del Athletic a Marcos Llorente: "Échate crema"

San Mamés vivió una noche redonda para el Athletic. El conjunto de Edin Terzic se impuso por 3-0 al Atlético de Madrid en la cuarta jornada de LaLiga, en un encuentro que cambió por completo tras el descanso. Nico Williams abrió el marcador en el 46’, Robert Navarro amplió la ventaja apenas dos minutos después y Oihan Sancet sentenció en el tramo final.

En el bando rojiblanco, Marcos Llorente fue titular y completó el encuentro. El futbolista madrileño incluso tuvo una ocasión en el minuto 88, pero su remate fue detenido por Unai Simón. Pero el protagonismo de Llorente no se quedó únicamente en lo futbolístico. El jugador del Atlético lleva tiempo siendo conocido también por sus particulares hábitos y por algunas opiniones relacionadas con la exposición al sol y el cuidado personal.

Llorente ha explicado en diferentes ocasiones su particular visión sobre estos asuntos. Entre otras cosas, ha defendido una exposición progresiva al sol y ha cuestionado la necesidad de utilizar siempre crema solar, unas opiniones que han generado polémica y que incluso provocaron respuestas desde el ámbito sanitario.

Y en San Mamés, la grada no dejó pasar la oportunidad. En medio del partido, un sector de la afición del Athletic comenzó a dedicarle un cántico al futbolista haciendo referencia precisamente a esa faceta más conocida fuera de los terrenos de juego: "Échate crema, Llorente, échate crema".

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Un vacile de la grada bilbaína que aprovechó una de las polémicas más reconocibles del jugador y que puso el toque de humor a una tarde especialmente amarga para el Atlético. El equipo de Simeone acabó goleado en San Mamés y perdió su condición de invicto en LaLiga.