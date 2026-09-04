La vacilada de Aubameyang a Adama Traoré: "Básicamente..."

El Deportivo de A Coruña ha logrado conformar una gran plantilla al acometer incorporaciones que semanas atrás simplemente parecían impensables para un recién ascendido. De hecho, la calidad de los fichajes ha sido tal que muchos de los seguidores del fútbol español ven en el 'Superdépor' a un firme candidato a pelear por la clasificación a competiciones europeas, y no solamente a luchar por la salvación.

Eso sí, pese a haber firmado a futbolistas de la calidad de Marc Casadó, José María Giménez, Pierre-Emerick Aubameyang o Adama Traoré, para encontrar la senda del triunfo y perseguir objetivos tan ambiciosos es necesaria una compenetración en el césped que los grandes nombres por sí solos no aseguran. Es más, para llegar a entenderse dentro del campo suele ser importante mantener una buena relación, algo que una 'storie' de Instagram de Aubameyang parece demostrar que tienen el gabonés y Adama.

'Básicamente', una vacilada

Las tres grandes llegadas del mercado de verano al 'Superdépor' tienen algo en común: un pasado más o menos reciente como azulgranas. De esta manera, si bien Marc Casadó no coincidió con ellos, Aubameyang y Adama Traoré llegaron a convivir en la segunda mitad de la temporada 21-22 bajo las órdenes de Xavi Hernández. Más allá de lo futbolístico, ambos futbolistas parecen tener una gran relación personal.

De hecho, el '9' ha compartido una historia en Instagram vacilando a Adama Traoré, al grabarle junto a unas pesas e insinuar que el extremo calienta con pesas de 100 kilos, lo que podría explicar su impresionante físico. No obstante, lo curioso de la situación es cómo el ex del Borussia Dortmund y Arsenal repite de manera reiterada una palabra: "Básicamente..."

La explicación de la vacilada de Aubameyang tiene que ver con la presentación de Adama, ya que el futbolista, probablemente traicionado por los nervios, respondió a las preguntas de manera curiosa. "Una opción muy buena para mí, básicamente... Básicamente, para que pudiera yo, básicamente, venir aquí... Hablé con Auba, me aconsejó, básicamente, y eso me convenció... También, básicamente, tengo historia con el Dépor... Un trabajo básicamente físico", respondió utilizando muchas veces el mismo término, el cual repitió más de 80 veces en poco más de 10 minutos de comparecencia ante los medios.