Las urgencias se citan en el Coliseum

Getafe y Cádiz se enfrentan en un duelo directo por evitar el descenso Ambos equipos quieren prolongar su buena dinámica con una segunda victoria consecutiva

El Getafe, reforzado tras encadenar cuatro partidos sin perder, espera prolongar su buena racha con una victoria que necesita urgentemente el Cádiz, en descenso pese a que la pasada jornada venció al Atlético de Madrid y ha experimentado una notable mejoría.

El equipo madrileño se encuentra en un buen momento de forma. Lleva cuatro partidos sin perder, ha sumado seis puntos de los últimos doce en juego y la pasada jornada venció al colista, el Elche, al que hundió en la clasificación.

El objetivo del Getafe es seguir mostrando la mejoría experimentada las últimas semanas para ganar a otro rival por la permanencia, el Cádiz, sabiendo que con esos tres puntos estaría seguro fuera del descenso durante el mes y medio de parón competitivo por el Mundial.

Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe, cuenta para este partido con notables bajas en defensa. No estará por lesión en el lateral izquierdo el argentino Fabrizio Angileri y tampoco el francés Jordan Amavi, sancionado, por lo que el titular por ese costado zurdo será Juan Iglesias.

Por el derecho, si Damián Suárez no se recupera de una sobrecarga en los isquiotibiales el titular podría ser su compatriota Gastón Álvarez, aunque hasta el último momento no se desvelará la incógnita, al igual que ocurre en la medular con las molestias de Nemanja Maksimovic, que si no llegara a tiempo podría ser sustituido por Ángel Algobia.

Los que sí parece que serán seguro de la partida son el portero David Soria, salvador de su equipo la pasada jornada deteniendo un penalti frente al Elche, y el delantero turco Enes Ünal, que ya contabiliza este curso cuatro goles y dos asistencias.

Enfrente estará el Cádiz, que, tras la meritoria victoria lograda la jornada anterior en el Nuevo Mirandilla ante el Atlético de Madrid, quiere certificar su reacción con un triunfo en Getafe, lo que le podría sacar de los puestos de descenso.

Los gaditanos están más cerca que nunca de salir de los tres últimos puestos. Empatan con 10 puntos con el Sevilla y el Girona, primer equipo que se encuentra alejado de las plazas no deseadas.

Por encima, tienen al Celta y al Espanyol, ambos con 11 puntos; y al propio Getafe, al que podrían alcanzar e igualar a 13 puntos sumados en caso de ganarle en el Coliseum.

El Cádiz sufrió un traspié en su anterior desplazamiento, al caer goleado en casa del Rayo Vallecano (5-1) y cortar de raíz la racha que llevaba de cinco jornadas seguidas sin perder, pero se ha enderezado de nuevo tras el golpe sufrido y ahora espera enlazar por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos.

Sergio González recupera a Isaac Carcelén, que volverá a la posición de defensa diestro en la zaga tras cumplir un partido de sanción, pero tiene las bajas de los defensas Joseba Zaldúa y el senegalés Momo Mbaye, ambos lesionados.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Gastón Álvarez, Djené, Mitrovic, Duarte, Iglesias; Maksimovic o Algobia, Milla, Aleñá; Enes Unal, Borja Mayoral.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Hernández, Fali o Chust, Espino; San Emeterio, Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda, Sobrino; y Lozano.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 14:00.