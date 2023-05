Último tren por la permanencia para el Getafe

El cuadro azulón necesita frenar con urgencia su racha de derrotas para poder aspirar a la salvación El Celta tiene un cómodo margen, pero se ha desinflado en el tramo final de la temporada

Después de perder tres puntos de set ante el Mallorca (3-1), el Almería (1-2) y el Espanyol (1-0), el Getafe, si quiere mantener viva su pelea por la permanencia, deberá superar un punto de partido frente al Celta, que con una victoria en el Coliseum Alfonso Pérez tendría prácticamente asegurada su presencia en Primera División el próximo curso.

Los hombres de José Bordalás no pueden permitirse el lujo de perder su cuarto encuentro consecutivo. Sería una catástrofe más en una serie de seis partidos sin conocer la victoria con la que ha llegado a instalarse en una peligrosísima decimonovena posición.

Sus últimos malos resultados provocaron la destitución de Quique Sánchez Flores y la llegada de Bordalás, que se sentó en el banquillo del Getafe por primera vez frente al Espanyol después de dirigir un sólo entrenamiento.

No obró el milagro ante un rival directo, perdió 1-0 y después tampoco ha tenido mucho más tiempo para inculcar sus ideas a sus jugadores. Apenas ha contado con dos sesiones más de trabajo y de nuevo deberá sentarse en el banquillo para intentar una victoria frente al Celta que levantaría la moral a sus jugadores antes de enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la siguiente jornada.

Las bajas tampoco serán una ayuda para el técnico alicantino, que tendrá problemas para confeccionar el centro del campo. Tiene dos dudas que hasta el día del partido no se sabrá si podrán jugar. Una es la de Mauro Arambarri, que está en la última fase de la recuperación de una lesión en su tobillo derecho y la otra es la de Luis Milla, entre algodones con una dolencia muscular.

Quien no estará con total seguridad es Gonzalo Villar, que vio su quinta cartulina amarilla frente al Espanyol y tendrá que cumplir un partido de sanción. Por tanto, para acompañar a Nemanja Maksimovic en el centro del campo, en el caso de que no lleguen Arambarri y Milla, es probable que Bordalás utilice a Carles Aleñà, a quién devolvió a la titularidad la pasada jornada en detrimento de Munir El Haddadi. Además, recupera a Djené Dakonam y, si apuesta de nuevo con una defensa de cuatro con dos centrales, Omar Alderete o Domingos Duarte saldrán del once.

La derrota ante el Villarreal no ha tenido consecuencias a efectos clasificatorios, ya que el Celta mantiene una ventaja de ocho puntos sobre la zona de descenso. No obstante, un nuevo tropiezo en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe alargaría el sufrimiento de un equipo que busca evitar un susto como el que vivió en el curso 2019-20.

Aquella temporada, marcada por la explosión de la covid, el conjunto vigués también finalizó la jornada 32 con ocho puntos de renta sobre el descenso tras sumar un punto frente al Barcelona.

La permanencia parecía asegurada, pero el equipo dirigido por Óscar García Junyent no volvió a ganar y acabaría salvándose gracias a un agónico empate frente al Espanyol en Cornellá en la última jornada.

Al igual que entonces, el Celta se ha desinflado en el tramo decisivo del campeonato. Sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, ante el colista Elche con un gol del defensa central Joseph Aidoo en el minuto 89.

La trascendencia del duelo de Getafe quedó evidente con la rotación masiva que realizó Carlos Carvalhal en Villarreal. El portugués dio descanso a varios titulares como Hugo Mallo, Gabri Veiga o Iago Aspas. Todos ellos volverán al once, al igual que Carles Pérez, que tampoco viajó al Estadio de la Cerámica por precaución.

Los que podrían tener continuidad en el once son el delantero noruego Jorgen Strand Larsen, tras reencontrarse con el gol en el último partido, y el extremo argentino Franco Cervi, uno de los destacados frente al Villarreal.

Alineaciones probables

Getafe: Soria; Damián, Djené, Alderete, Gastón; Portu, Maksimovic, Aleñà, Munir; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Gabri Veiga, Beltrán, Cervi; Aspas y Larsen.

Árbitro: Melero López (andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.