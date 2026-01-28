Lo último para combatir la piratería: 50 euros para quien denuncie a los bares que emitan fútbol pirata

En su enésimo intento por combatir la piratería, LaLiga ha anunciado este miércoles una nueva medida para intentar ganar terreno en una lucha que parece no tener fin. De esta manera, la patronal del fútbol bonificará con 50 euros a quienes denuncien de manera válida a los establecimientos -ya sean bares, restaurantes y casas de apuestas- que ofrezcan el fútbol de manera ilegal a sus clientes.

Será a través de su canal de denuncias donde LaLiga quiere dar un paso más para combatir la piratería en la hostelería. En este, el organismo busca la colaboración ciudadana para tratar de tener nuevas herramientas que solidifiquen una lucha contra las emisiones ilegales en establecimientos HORECA -mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías-.

Impulsarán así su Canal de Denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta". La recompensa para estos 'chivatos' será de 50 euros, siempre que su denuncia sea válida y tenga motivos para probarse.

LaLiga expone a los usuarios que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos". Lo explican de la siguiente manera: "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", argumenta LaLiga. Si no aparece ninguna letra, el bar podría estar emitiendo una señal ilegal. "En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder a www.laligabares.com/denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión. El proceso es rápido, intuitivo y confidencial", subrayan desde LaLiga.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha añadido también que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla".