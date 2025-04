Ultimátum en el Sevilla... y suena Bordalás

La situación en el Sevilla no es buena. El equipo andaluz arrastra una mala racha de tres partidos consecutivos perdidos y no parece estar acabando la temporada de la mejor manera. Es por eso que el futuro de García Pimienta está en duda y en Nervión se plantean una destitución si su equipo cae en Mestalla de manera abultada.

"Sinceramente, en lo único en lo que me centro es en lo que puedo controlar y lo que puedo controlar es el partido de Valencia. Yo en lo único que estoy mentalizado es en hacer una buena semana de entrenamiento y que la gente esté preparada para afrontar el partido de mañana", afirmaba el técnico del Sevilla acerca de su posible destitución.

La realidad es la que es. El Sevilla visita Mestalla después de perder ante Athletic y Atlético de Madrid en casa y contra el Betis fuera. La derrota más dura fue esta última. Los de Pimienta se avanzaron en el Benito Villamarín, pero el Betis le dio la vuelta y demostró qué equipo de Sevilla está mejor esta temporada en liga.

El entrenador del Sevilla García Pimienta / EFE

Ante esta situación, empiezan a sonar nombres como posibles sustitutos de García Pimienta, sea antes o a final de temporada. Todo hace indicar que el que fuera también entrenador de Las Palmas dejará el puesto en verano, tras fichar por el conjunto hispalense en junio de 2024. Una temporada de altibajos, con más bajos que altos.

"En toda la temporada no hay nada diferente a lo que haya sucedido esta semana o la semana pasada. Tanto con Víctor como con el presidente mantengo la misma relación de desde que llegué aquí al principio de temporada. El 'presi' me llama todas las tardes para ver cómo ha ido el entrenamiento, para ver cómo estoy, para saber qué tal va el equipo... Esta semana y durante toda la temporada. No hay nada diferente, por lo tanto, la normalidad es máxima y no siento nada nada extraño", decía García Pimienta sobre su relación tanto con Del Nido Carrasco como con Víctor Orta.

Bordalás, entrenador del Getafe / EFE

Uno de los nombres que sonaba hace unas semanas era el de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, situado en la novena posición de liga y realizando el equipo madrileño una gran temporada. Aun así, el técnico estaría más cerca de renovar con su actual club o, en todo caso, de decantarse por su exequipo: el Osasuna.

El Sevilla piensa en el 'fútbol, papá'

Ahora mismo, según 'Estadio Deportivo', el mejor posicionado para ocupar el banquillo del Sevilla la próxima temporada es José Bordalás. El entrenador del Getafe tiene contrato con los azulones hasta junio de 2025, aunque existe una cláusula que le permitiría salir sin coste alguno antes de finalizar el curso.

Se da por hecho que, sea en el Sevilla o en otro equipo, el futuro de Bordalás no pasa por Getafe. La gran hazaña que está logrando el entrenador con un equipo de bajo presupuesto lo coloca como favorito para banquillos de un nivel más alto. Cada vez más entidades se fijan en el característico 'fútbol, papá'.