La última reconversión de Simeone que ya está dando sus frutos

La espera se ha hecho larga, pero parece que Marc Pubill finalmente ha encontrado su sitio en el sistema del Cholo. El de Terrassa llegó procedente del Almería este verano como una gran oportunidad de mercado, siendo uno de los laterales con más proyección a sus 22 años, justo cuando el Atlético necesitaba rejuvenecer la plantilla.

Sin embargo, hasta ahora su papel había sido más bien testimonial: apenas siete partidos disputados y un discreto total de 338 minutos. Coincidir con Nahuel Molina y Marcos Llorente en la misma posición no se lo ponía fácil al catalán, pese a que el club apostó por él como una pieza importante de cara al futuro.

Su escasa participación preocupaba, ya que hasta el duelo contra el Inter, su último partido había sido el 24 de septiembre ante el Rayo. Los otros dos encuentros que había jugado con la camiseta rojiblanca fueron ante el Villarreal y el Liverpool, con menos de un cuarto de hora en el campo en cada uno. En total, apenas media hora de juego en toda la temporada.

Lo que muchos desconocíamos es que Simeone tenía un plan con Pubill desde el principio, uno que se ha ido cocinando a fuego lento y que, de momento, está saliendo a la perfección. La lesión de Le Normand abrió una ventana para que el argentino pudiera poner en práctica su último invento. Pubill partió como central en el partido en casa ante el Oviedo y repitió posición en los dos siguientes ante Athletic y PSV, cuajando una actuación destacable en ambos.

Marc Pubill durante una sesión de entrenamiento en Eindhoven / MAURICE VAN STEEN / EFE

Todo ha sido fruto de un trabajo largo y silencioso, con sesiones individuales junto al cuerpo técnico y los analistas para asimilar todos los conceptos y conocimientos necesarios para adaptarse a esta nueva posición. Simeone no lo había dejado de lado en ningún momento: lo siguió de cerca, consciente de las virtudes observadas en los entrenamientos, y le dio la confianza y personalidad que ahora está demostrando sobre el campo.

La noche en Eindhoven fue la confirmación de que puede convertirse en un central sólido y fiable, con rendimiento de titular. No es la primera vez que Simeone detecta esta polivalencia en sus jugadores y los remolda para sacar su mejor versión en una nueva posición: Marcos Llorente, Griezmann, Juanfran… todos llegaron con un rol determinado y acabaron triunfando en otro.

El técnico argentino se deshizo en elogios hacia su nuevo central, satisfecho por sumar y consolidar una nueva pieza en una posición siempre delicada: “Es crecimiento puro, joven, me encanta su determinación por ayudar. Entrenamos varios días cuando no jugaba, me imaginaba que podía aportar en esa posición de segundo o tercer central. Tiene una velocidad enorme, buen pie, hambre… y los que tienen hambre, me gustan”.

Por su parte, Pubill aseguró que, sea de central o de lateral, él jugará “donde me pongan, no tengo problema”, recalcando que su idea sigue siendo “seguir trabajando”. Es consciente de que la plantilla es larga y todos quieren competir por su puesto, algo que el ex del Almería ya sabe bien: “Tengo compañeros que son muy buenos jugadores; esa competencia nos viene bien a todos”.