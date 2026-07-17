UE Olot - Espanyol: horario y dónde ver el partido de pretemporada amistoso por TV, gratis y online

La pretemporada del RCD Espanyol echa a rodar este sábado con el primer compromiso del verano. El conjunto dirigido por Manolo González se enfrenta a la UE Olot en el Estadi Municipal d'Olot en un encuentro que servirá para empezar a coger ritmo de competición, probar las primeras variantes tácticas y dar minutos tanto a los nuevos fichajes como a varios futbolistas del filial.

Tras una intensa primera semana de trabajo y la concentración en Torremirona, el técnico blanquiazul aprovechará el amistoso para comenzar a perfilar un equipo que afronta una temporada ilusionante en LaLiga EA Sports. Será también la primera oportunidad para ver en acción a las incorporaciones del verano y comprobar el estado de forma de una plantilla que todavía espera más movimientos en el mercado.

El Espanyol se enfrenta este sábado al Olot en su primer amistoso / UE OLOT

Enfrente estará un Olot que volverá a medirse al Espanyol en un clásico amistoso de pretemporada en tierras gerundenses. El conjunto de La Garrotxa buscará plantar cara a un rival de superior categoría y aprovechar el apoyo de su afición para poner a prueba sus sensaciones antes del inicio de la competición oficial.

¿A qué hora es el Olot - Espanyol amistoso de pretemporada?

El partido entre la UE Olot y el RCD Espanyol, correspondiente al primer amistoso de la pretemporada 2026/27, se disputará este sábado 18 de julio a las 20:00 horas (CEST) en el Estadi Municipal d'Olot.

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¿Dónde ver el Olot - Espanyol por TV y online?

En España, el amistoso entre la UE Olot y el RCD Espanyol se podrá seguir en directo a través de EspanyolMEDIA. Además, Esport3 ofrecerá la retransmisión en abierto del encuentro en Catalunya. Como es habitual, en SPORT podrás seguir la última hora del encuentro, con la crónica, las declaraciones de los protagonistas y el análisis del estreno del conjunto blanquiazul en esta pretemporada.