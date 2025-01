Uber Eats rinde homenaje a las “manitas” del FC Barcelona y las “orejonas” del Real Madrid con Piqué y Casillas

Uber Eats presenta un nuevo spot que rinde homenaje a la histórica “manita” del FC Barcelona en ELCLÁSICO de 2010 y a las 15 “orejonas” del Real Madrid de la mano de sus protagonistas, Gerard Piqué e Iker Casillas.

Piqué y Casillas vuelven a cruzar sus caminos. Esta vez no sobre el césped, sino como dos amigos que disfrutan de un partido desde casa del ex defensa blaugrana, donde no faltan detalles como un cuadro suyo a lo Andy Warhol o una estatua en forma de manita.

Toca decidir qué cenar y Piqué sugiere pedir manitas, pero no de cerdo o de cordero, sino “manitas” como la que el barcelonés dedicó a la grada tras ganar 5-0 al Real Madrid en 2010. Casillas, herido en su orgullo, replica diciendo que en Uber Eats hay casi, casi de todo, pero ni tienen “manitas” como la de Piqué, ni tampoco 15 “orejonas”, en alusión a las Copas de Europa del Real Madrid que el Barça está todavía lejos de conseguir.

El spot es un anticipo de la nueva campaña de Uber Eats como patrocinador oficial de LALIGA. Con el concepto de rivalidad como hilo conductor dos leyendas que protagonizaron una de las etapas más apasionantes de la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona, la campaña se presentará el próximo 5 de febrero en la sede de LALIGA.

Este nuevo anuncio sigue la línea de campaña de Uber Eats en el último año, con el fútbol y el humor como protagonistas. En marzo de 2024, a pocos días de ELCLÁSICO, la plataforma lanzó una tienda de cochinillo con Luis Figo, en referencia al polémico incidente de 2002 en el Camp Nou. Más recientemente, para presentar su acuerdo de patrocinio con LALIGA, Uber Eats unió fuerzas con Andrés Iniesta para volver a dar vida al mítico “helados para todos” del albaceteño.

““La manita” del Barça o las 15 “orejonas” del Real Madrid son símbolos que representan momentos icónicos del fútbol español y forman parte de nuestra historia. Hemos querido capturar esa emoción y rivalidad, trasladándolas a nuestra campaña de una manera divertida y cercana que nos permita conectar con los aficionados en el mejor momento de consumo: mientras disfrutan del fútbol”, dijo Gianluca Benincasa, director de marketing de Uber en el sur de Europa.