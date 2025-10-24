El Tribunal Supremo ratifica los partidos de LaLiga en lunes y viernes

Pese a las quejas de los aficionados, incluso en ocasiones de algunos equipos, los partidos de los viernes y los lunes en el campeonato liguero del fútbol español seguirán siendo toda una realidad. El Tribunal Supremo ha ratificado el posicionamiento de LaLiga de agendar partidos en estos días de la semana con el objetivo de hacer crecer el deporte rey en España.

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación promovido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha confirmado el fallo que calificaba de desleales las conductas orientadas a obstaculizar la programación de encuentros por parte de LaLiga los lunes y los viernes.

"La resolución mantiene la orden de cesación de dichas conductas y condena en costas a la RFEF, ratificando de forma definitiva el derecho de LALIGA a establecer las fechas y horarios de sus competiciones profesionales", explica la patronal en un comunicado oficial.

Javier Tebas compareció este miércoles en el World Soccer Summit USA y anunciará el Villarreal-Barcelona en Miami. / WFS Europe

El Supremo hace hincapié en que la competencia para fijar fechas o horarios de los partidos pertenece únicamente al organizador, en este caso LaLiga. “La ‘coordinación’ prevista con la federación deportiva debe entenderse únicamente en el sentido de evitar interferencias con otras competiciones nacionales o internacionales, pero no supone una facultad de autorización o veto por parte de la RFEF. Es decir, señala el Tribunal Supremo que en el ejercicio de esta competencia no hay sometimiento jerárquico de LaLiga a la RFEF, ni control por esta”, apunta LaLiga.

Por otra parte, la sentencia del Supremo también aclara que la Federación Española no puede reclamar compensaciones económicas ni imponer condiciones para autorizar partidos los viernes y los lunes: "La imposición de tales requisitos constituye un acto de competencia desleal".

Aunque LaLiga se muestra conforme y satisfecha por la decisión del Supremo, subraya que puede evaluar los daños y perjuicios causados por la postura que sostuvo entonces la RFEF en contra de disputar partidos los lunes y los viernes.