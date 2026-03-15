Tomeu Nadal, exportero (37 años): "Joan García lo tiene todo para ser el mejor del mundo, en algún momento lo será"

Pregunta: ¿Cómo es tu nueva vida una vez retirado del fútbol profesional?

Respuesta: Tomé la decisión en junio, porque me salió un proyecto de dirección deportiva. Y bueno, tomé la decisión valorando muchos aspectos. La verdad es que estoy contento. La verdad es que estoy feliz y no, entre comillas, no echo de menos para nada el jugar. Es verdad que he echado de menos los vestuarios, los momentos con los compañeros. Pero lo bueno es que en el día a día también estoy cerca del fútbol y eso me permite no haberme desenganchado de golpe y seguir disfrutando del fútbol.

¿Pero cuesta acostumbrarse a dejar lo que ha sido tu vida durante tantos años?

Prácticamente no tuve tiempo de pensar, porque enlacé el ser jugador con la dirección deportiva. No tuve tiempo de pensar, pero bueno, seguramente cuesta porque llevas haciendo muchos años lo mismo. Las temporadas son iguales, entonces sabes más o menos cuándo tienes vacaciones. Sé más cómo planificarlas y ahora es verdad que tengo más flexibilidad. Puedo disfrutar también más de la familia, de mis hijos. Obviamente, como decías, he echado de menos cosas, pero yo me he adaptado bien. Y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza el decir 'vaya decisión he tomado, me he equivocado'. Para nada. Terminé mentalmente muy devastado y también físicamente con dos tendinopatías en isquios, ahora sí que estoy mejor, pero ya la cabeza me decía: 'Igual al máximo nivel ya no puedes estar'. Pero ahora estoy muy feliz, estoy viviendo otra etapa y ya te digo, disfrutando de estos momentos.

Quizás es un poco una mezcla de eso, de lo que el cuerpo pedía, las lesiones y también el empezar nuevos proyectos lo que te ha llevado a retirarte 'pronto' para lo que es un portero, que normalmente suelen alargar un poco más sus carreras, ¿no?

Sí, exacto. Lo que pasa es que, como he dicho, mentalmente ya no me veía con fuerzas. O quizás también necesitaba unos meses de parar y tomar decisiones, pero no quería ir a ningún sitio y a los cuatro o cinco meses, entre comillas engañarlos. Entonces fui honesto conmigo mismo y decidí que quizás era el momento de parar, de tomar una decisión. Salió este proyecto que me hizo avanzar la decisión y tomarla. Ahora estoy muy cerca del fútbol, estoy en el día a día, estoy casi haciendo lo mismo sin entrenar.

Tomeu Nadal, durante su etapa en el Tenerife / TENERIFE

Si en esa última temporada en el Tenerife, pero sobre todo en la segunda vuelta en el Burgos hubieses podido jugar o tener continuidad, ¿tu vida habría sido distinta o es una decisión que ya estaba tomada?

No, quizás el no jugar también hizo adelantar la decisión. También te digo una cosa, si el Burgos me hubiera ofrecido otro año más, quizás hubiera seguido jugando, a lo mejor. Esa es la verdad, que era una decisión que tendría que haber tomado con calma, pero el Burgos ya al comunicarme que no me iba a ofrecer continuar, pues quizás dije 'es el momento'. Sabía que iba a ser complicado seguir en Segunda División y que para bajar de categoría tenía que estar muy convencido. Entonces me salió el otro proyecto, valoré, puse la balanza y al final decidí terminar.

Eres manacorí, pero has pasado por muchos clubes y prácticamente diría que eres casi manchego. ¿Qué es para ti el Albacete?

Para mí el Albacete es como mi segunda casa. Fueron cinco años donde desde el primer día caí de pie en la ciudad, caí de pie en el club, me salió todo perfecto, consiguiendo un ascenso a Segunda, jugando un play-off a Primera... Quizás en la última temporada sí que con el descenso se me quedó una espina clavada porque a lo mejor hubiera apostado por seguir, pero no se dio porque pensaba que desde mi casa no me podía ir con un descenso. Entonces sí que allí tenía la espina clavada, pero para mí Albacete, la ciudad, es mi segunda casa y el club igual. Para mí ha sido donde he estado mejor, donde he sido muy feliz en todos los aspectos. No digo que en los otros sitios no lo haya sido ni mucho menos, pero sí que cuando estás bien en lo deportivo, lo de fuera ayuda mucho más también. Allí fueron cinco años muy buenos. Mi hija también nació en Albacete, entonces siempre va a ser especial Albacete, para mí es como mi segunda casa.

Tomeu Nadal fue portero del Real Oviedo en la de 2021 a 2023 / REAL OVIEDO

Llegaste a decir que tu gran sueño era jugar en Primera División. ¿Crees que es el sueño que te ha faltado por cumplir?

Sin ninguna duda, para mí no cumplir el sueño de jugar en Primera es una pena. Seguramente no cambiaría nada, pero sí que es verdad que jugar con el Albacete en Primera hubiera sido como la guinda del pastel. Por todo lo que significa para mí Albacete, el club, los años que estuve allí, haber jugado en Primera División y conseguir un ascenso con el Albacete hubiera sido como la guinda del pastel. Pero bueno, el fútbol, la gente a veces no lo ve, pero tiene más cosas malas que buenas y hay que aprovechar las buenas cuando vienen. Para mí esos años fueron maravillosos y sin ninguna duda es el sitio donde en general he estado mejor.

Antes de llegar al Albacete, te formaste en las categorías inferiores del Mallorca. ¿Sigues la situación del Mallorca? ¿Piensas que se va a salvar?

Sí, obviamente sigo el Mallorca, sigo el fútbol en general, pero el Mallorca mucho más porque yo salí de allí, soy de allí, entonces lo sigo. Sé que es una temporada complicada. Después de tantos años buenos que han tenido también, pues este año toca sufrir. Quiero pensar que sí que se van a salvar, que tienen suficiente plantilla para conseguirlo, sin ninguna duda. El cambio de entrenador creo que también ahora a lo mejor puede ayudar y es una pena porque Jagoba hizo un trabajo muy bueno, pero a veces por mucho trabajo que hagas en el día a día, cuando las cosas no salen, es una pena y siempre lo termina pagando el entrenador. Y en este caso creo que Jagoba es un magnífico entrenador, pero ha tenido momentos, los detalles que no le han ido a favor y al final se toman decisiones. Pero ojalá que ahora con Demichelis se consiga la salvación, que consiga estar otro año más en Primera, porque creo que es un trabajo de muchos años que lo están haciendo muy bien. Tanto en el club como Pablo Ortells y en la dirección deportiva, creo que el trabajo es admirable y lo que han conseguido no es nada fácil.

Ojalá que ahora con Demichelis se consiga la salvación, que el Mallorca consiga estar otro año más en Primera, porque es un trabajo de muchos años que lo están haciendo muy bien Tomeu Nadal — Exfutbolista

En el plano personal, ¿quiénes fueron durante tu carrera tus referentes deportivos?

Para mí siempre, desde pequeño, había tenido la figura de Miguel Ángel Moyá, porque como estaba en el Mallorca, siempre era un poco el espejo donde mirarme. Obviamente después me fijaba en Iker Casillas, en Víctor Valdés, pero Miguel Ángel... tuve la oportunidad de estar con él, de entrenar con él. Fue como un hermano mayor deportivo que me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo de él y para mí ha sido la figura, un poco el espejo donde mirarme.

Y en el lado contrario, ¿cuál fue el mejor delantero al que te enfrentaste o el que te ha puesto las cosas más difíciles?

Yo creo que si me tuviera que quedar con uno contra el que haya jugado algún partido, porque entrenar sí que he estado con delanteros muy buenos, talla mundial, creo que Darwin Machís en el Almería para mí fue el delantero quizás más destacable y el mejor delantero al que me he enfrentado yo.

Tomeu Nadal pasó por las filas del Nástic / PEDRO CASTROVERDE

¿Y quién es para ti ahora el mejor portero del mundo?

Yo creo que a día de hoy Courtois para mí es el mejor del mundo, hay porteros de mucho nivel, pero Courtois creo que lleva unos años a un altísimo nivel que es muy difícil de conseguir. A día de hoy diría que Courtois, me gusta mucho Joan García. Joan García creo que lo tiene todo para ser el mejor del mundo y creo que en algún momento lo va a ser. Y seguramente para algunos ahora esté ya en la pelea, pero creo que tiene las condiciones para serlo.

Courtois para mí es el mejor portero del mundo y Joan García lo tiene todo para ser el mejor y creo que en algún momento lo va a ser Tomeu Nadal — Exfutbolista

Precisamente es uno de los debates ahora en todas las tertulias de la Selección. Queda claro que tú sí que te llevarías a Joan García a la selección y al Mundial 2026, ¿no?

Sí, por supuesto, creo que el portero del Barça ha demostrado de sobra el nivel que tiene para poder jugar en la Selección y creo que ha hecho méritos para ir. Eso no significa ni mucho menos que los otros no lo hagan, pero creo que Joan ahora mismo, al nivel que está, merece ir a la Selección.

Joan Garcia, en Newcastle / Valenti Enrich

Tomeu, prácticamente llevas casi un año retirado del fútbol profesional. ¿Por qué aceptas ahora este reto en la Kings League?

Pues mira, no me lo había planteado desde que dejé de jugar, ni mucho menos, pero el otro día a través de Joan Compte, que es socio mío de la marca de guantes de TwoFive Gloves, él estuvo también en el staff de Porcinos, le llamaron y le comentaron a ver si creía que me gustaría la opción de poder jugar este mes mientras Daniel Pérez está lesionado. Me lo comentó y dije: 'Bueno, pues vamos a hablar con ellos'. Igual, pues por vivir la experiencia de lo que es la Kings League, de jugar en otro fútbol, que no es fútbol once, en otro ambiente.

¿Qué es lo que más te llama la atención de ese otro ambiente, de ese otro fútbol diferente?

Pues mira, es verdad que el otro día estuve entrando con ellos y me sorprendió mucho el nivel y la calidad que tienen los jugadores. No es fácil adaptarse de fútbol once a fútbol siete, pero sí que es verdad que creo que ahora es mucho más profesional. Y me gustaría vivir la experiencia de lo que es competir allí, de ver un poco cómo es ese fútbol y, bueno, es una experiencia más para poder vivirla. De hecho, mi familia, mi mujer fue la primera que me dijo 'acéptalo, porque es una experiencia que igual no se te vuelve a presentar y ahora tienes la oportunidad de vivirla'. Y mira, me hace ilusión poder vivir desde dentro lo que es la Kings League.

Está lleno un poco de leyendas, de figuras ilustres del mundo del fútbol. ¿Has podido coincidir con alguna de ellas ya?

No, no, aún no he podido coincidir con nadie, pero el domingo ojalá tenga la oportunidad de conocerlos. Creo que es un ambiente que se ha vuelto ahora más profesional, algo que se lo toma la gente muy en serio y, ya te digo, creo que es una experiencia muy chula para poder vivir.

Y después de la Kings League, ¿qué te espera?

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Pues no lo sé, ni me lo planteaba la verdad. Ahora no es que deje nada de lado por jugar la Kings League, porque es totalmente compatible, pero veremos lo que se pueda presentar. Mientras, si me gusta la experiencia y hay posibilidades de continuar, pues lo valoraremos, mientras no me quite tiempo de mi proyecto personal, obviamente, ni profesional. Ahora tengo la suerte de poder compaginarlo, de que no me afecta, y toca disfrutarlo y a partir de ahí ya veremos qué pasa.