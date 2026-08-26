Tomás Roncero lanza sus predicciones para LaLiga y apunta al Atlético de Madrid: "Estos que han retenido a Julián Álvarez..."

LaLiga ya ha comenzado y poco a poco se van conociendo las predicciones de los periodistas y tertulianos sobre cómo puede terminar una temporada que acaba de arrancar.

Todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero las primeras jornadas no impiden que algunos ya se atrevan a señalar a sus favoritos para ganar los títulos y a los equipos que pueden dar la sorpresa o acabar decepcionando.

Tomás Roncero ha dejado sus pronósticos y ha vuelto a mostrar su confianza en el Real Madrid. El periodista ve al equipo de José Mourinho campeón de LaLiga, pero su apuesta va bastante más allá, ya que también cree que puede hacerse con la Copa del Rey y la Champions.

Mourinho celebra el primer triunfo en Liga del Real Madrid. / Dani Barbeito / SPO

Cuando le preguntaron por el ganador de LaLiga, Roncero fue directo y eligió al conjunto blanco: "El Real Madrid de José Mourinho". La Copa del Rey tampoco cambia su pronóstico, aunque en este caso quiso destacar el hambre que ve en el equipo antes de dar de nuevo el mismo nombre: "Pues mira, le veo con hambre. El Real Madrid de José Mourinho".

El periodista también ha elegido al que considera que puede ser el equipo revelación del curso. Su apuesta es el Getafe de Pepe Bordalás, un conjunto que, por su forma de competir y por lo que suele exigir su entrenador, puede volver a estar por encima de las expectativas y sorprender durante el campeonato.

Mucho más llamativa es su elección cuando habla de la decepción de la temporada, ya que Roncero considera que el Atlético de Madrid puede quedarse por debajo de lo que se espera de él: "Bueno, ¿sabes que te digo? Estos que se ponen tan pesados, que han retenido a Julián Álvarez y que siempre dicen que van a por todas. El Atlético de 'El Cholo'".

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento del equipo en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid este sábado. / EFE

En cuanto al Balón de Oro, Roncero se queda con Rodri, al que considera merecedor del galardón por lo que hizo durante su etapa en el Manchester City: "Nuestro compatriota Rodri, que se lo ganó siendo jugador del Manchester City porque cuando hizo lo que le va a dar el Balón de Oro era jugador del Manchester City".