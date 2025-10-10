Thiago Motta apunta a la Real Sociedad

Son días de incertidumbre en Zubieta. A pesar de que Sergio Francisco se ha ganado un cierto margen para revertir la situación en el banquillo de la Real Sociedad, lo cierto es que en el club donostiarra se están moviendo en el mercado para atar un posible sustituto. Y lo hacen con un principal nombre en mente: Thiago Motta.

Es la información que ha avanzado en las últimas horas el periodista Matteo Moretto. Según apunta, la Real Sociedad está monitoreando la opción del italiano en el caso de que Sergio Francisco no sea capaz de resucitar a un equipo en caída libre. El técnico habría sido contactado por el club donostiarra para conocer su disponibilidad, aunque Motta todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Actualmente sin equipo, el italiano es quien más consenso genera en la cúpula de la Real Sociedad. Despuntó en el Bolonia italiano -con quien consiguió la sorprendente clasificación a la Champions League- antes de iniciar su primer reto de altura en la Juventus. Las cosas no salieron como el técnico esperaba en Turín, aunque Thiago Motta todavía sigue teniendo un importante cartel en Europa tras haber pasado por los mejores equipos del Viejo Continente en su etapa como jugador.

Thiago Motta, el favorito

Su amplia experiencia, así como sus prometedores trabajos en sus inicios como entrenador, parecen haber convencido a una dirección deportiva que, por ahora, espera a Sergio Francisco. Si el técnico irundarra es capaz de que su equipo mejore sus prestaciones en las próximas semanas, la posibilidad de que continuara en el banquillo donostiarra se dispararía. De lo contrario, el entrenador ya sabe que el club se está moviendo para atar a su posible sustituto.

Thiago Motta, en su etapa como entrenador en la Juventus / EFE

Thiago Motta no es el único técnico en la lista de futuribles de la Real Sociedad. En las últimas horas también se ha dado a conocer el nombre de García Pimienta como una opción que gusta al club como futuro inquilino en el banquillo donostiarra. De propuesta atrevida y valiente como el italiano, Pimienta ha seducido por su propuesta a varios clubes de Primera División que podrían buscar un cambio de rumbo en las próximas jornadas. Y la Real Sociedad es uno de ellos.