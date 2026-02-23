Los 'therians' se sumergen en el fútbol: ¿Qué animales tenemos en LaLiga?

La moda de los 'therians' se está yendo de las manos. El fenómeno viral tomó las calles de Barcelona el pasado sábado, con miles de personas reunidas en Arc de Triomf, algunas vestidas de animales y otras para pasar el reato. La quedada terminó con altercados, con cinco detenidos por los Mossos d'Esquadra.

También se expandió por Gijón y algunos países europeos, aunque la tendencia proviene del sur de América, de Uruguay y Argentina. Todo empezó a través de las redes sociales, con videos de personas que se identificaban como animales. Una identidad en la que el hombre simula al animal y que no duda en ladrar, maullar o caminar a cuatro patas por la calle con sus máscaras, simulando ser su alter ego, normalmente adolescentes o jóvenes.

Esto ha provocado la incredulidad de los adultos y de muchos ciudadanos. Hasta de conductores de buses o taxis, que les han prohibido directamente el acceso. La mayor parte de los 'therians' son influencers o creadores de contenido, aprovechando la viralidad de la situación, además de gente desempleada, según cuentan en Argentina.

Las mascotas de los clubes llegaron antes que los 'therians'

Si los 'therians' son animales, y en el mundo del deporte, también está de moda... pero desde mucho antes. Las mascotas han formado parte históricamente de los clubes de fútbol, eventos como los Juegos Olímpicos u otras disciplinas.

'Naranjito', una naranja con camiseta roja y un balón, se convirtió en la primera gran mascota futbolística en España durante la Copa Mundial de la FIFA 1982. Representaba la cultura mediterránea, el carácter alegre del país anfitrión y marcó a toda una generación que aún hoy la recuerda con nostalgia. Años después, el diseño rompedor de Cobi en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 demostró que una mascota podía ir más allá del deporte y convertirse en icono cultural. Diseñado por Javier Mariscal, su estilo cubista fue inicialmente polémico, pero terminó siendo uno de los mayores éxitos comerciales e identitarios del olimpismo moderno.

Cobi, curro y naranjito, mascotas icónicas / SPORT.es

El león 'Goleo VI', imagen de la Copa Mundial de la FIFA 2006, modernizó la figura clásica de las mascotas mundialistas y reforzó su papel como herramienta global de marketing y espectáculo.

Los 'therians' en LaLiga

Desde los grandes torneos internacionales hasta los estadios más modestos, las mascotas humanizan el deporte, conectan con el público infantil y refuerzan el sentimiento de pertenencia, convirtiéndose en personajes eternos para la afición. En el fútbol español, de clubes, las mascotas se han convertido en una auténtica tradición.

El Deportivo Alavés cuenta con Babazorro, un simpático zorro que representa el apodo del club; el FC Barcelona tiene a CAT, un gato salvaje y adorable que simboliza el espíritu catalán; el Girona FC se identifica con Sisa, aunque también tienen a La Canya, un labrador retriever; el Atlético de Madrid presume de Indi, su entrañable mapache; y el Real Betis se apoya en Palmerín, una palmera animada que hace honor al símbolo sevillano. Las mascotas oficiales del RCD Espanyol, también populares, se llaman Perico y Perica

Por su parte, el RCD Mallorca tiene a Dimonió, un pequeño demonio inspirado en la cultura mallorquina; la Real Sociedad se acompaña de Txurdin, representante del término con el que se conoce a sus aficionados y Osasuna presenta a Rojillo y Rojilla, que encarnan los colores rojillos.

La Liga de las Mascotas / SPORT.es

El Real Oviedo se identifica con Garra y el Valencia completa la lista con Amunt, su mascota oficial que acompaña al equipo en Mestalla. Todas ellas aportan cercanía, identidad y un toque festivo a cada jornada futbolística. En segunda, por ejemplo, la UD Las Palmas vibra con Pío Pío, ligado al característico color amarillo del equipo, el Real Valladolid tiene a Pepe Zorrillo, en homenaje al escritor José Zorrilla y el Leganés, a pepino, una de las más populares, aunque este no es un 'therian'.