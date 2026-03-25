Paulo Henrique Neto: 'The next Estevao', una ruleta a lo Zidane y un Espanyol que entusiasma

El primer día del Mundial Sub 12 FC Futures superó las expectativas de todos. La ilusión y la adrenalina de los jugadores estaban por los aires: no todos los días se tiene la oportunidad de disputar un mundial de clubes. Ese ha sido el mensaje que han querido transmitir los entrenadores a sus chicos. Disfrutar esta bella experiencia y representar el escudo por todo lo alto.

Leverkusen vs PSG Mundial Sub12 / LALIGA

LAS GRADAS TAMBIÉN JUGABAN

La jornada arrancó con una afición rojiblanca dejándose la voz a primera hora de la mañana; siguió con una hinchada desplazada desde Buenos Aires para alentar a Boca, llenando por completo el fondo de una de las porterías con banderas e insignias del club. Más tarde llegó la euforia del resto de Europa: Galatasaray y Leverkusen se llevaron la palma como los más jaleantes, sin dejar de animar a los suyos en ningún momento. Hasta los profesores de un colegio que colinda con el Campo de fútbol de Los Arcos no pudieron evitar traer a los alumnos en el horario del recreo para vivir este ambiente por un rato.

RESULTADOS DE LA JORNADA

En el apartado deportivo, la jornada dejó un total de 14 partidos ya finalizados, con los siguientes resultados: Atlético de Madrid 1–1 Betis; Galatasaray 1–1 Inter; Bayer Leverkusen 0–2 PSG; Boca Juniors 0–6 Palmeiras; River Plate 2–0 Inter Miami; Barcelona 5–0 Shanghai Port; Arsenal 1–1 Galatasaray; Bayer Leverkusen 2–0 Inter; Flamengo 2–0 Boca Juniors; Espanyol 3–0 Villarreal; Sevilla 1–0 Atlético de Madrid; Palmeiras 3–0 Inter Miami; Barcelona 2–1 Valencia; Real Madrid 4–0 Wydad.

Pepe, jugador del Sevilla FC celebra un golazo ante el Atleti / LALIGA

LOS GOLES DE LA JORNADA

Para los espectadores es difícil elegir el gol del día, sobre todo entre tres acciones muy claras que fueron de altísimo nivel. Un latigazo de Pepe con la pierna izquierda desde su casa quitó las telarañas de la portería colchonera para darle la victoria al Sevilla. Paulo Henrique Neto, apodado como “the next Estêvão”, se sacó una chilena de la chistera en el duelo contra Inter Miami. Y para terminar, el madridista David Sánchez quiso poner el broche a la tarde fabricando una genialidad a la altura de Zinedine Zidane, con una ruleta dentro del área que continuaba dejando atrás con un amago a otro defensor del Wydad antes de mandar el balón al fondo de las mallas. Tres goles de muy bella factura que deleitaron a todos los aficionados presentes en Los Arcos.

De cara al nuevo asalto de mañana, se espera un nuevo espectáculo sobre el césped. Tras un primer día en el que los jugadores han logrado soltarse y dejar atrás los nervios iniciales, el nivel competitivo promete ir en aumento con muchas clasificaciones en juego. Nadie se quiere ir a casa y cada balón se disputará como si fuera el último. Entre los encuentros más destacados, sobresalen el derbi entre Sevilla y Betis y el atractivo duelo entre Barcelona y Villarreal, dos partidos que apuntan a ser decisivos y que mantendrán la emoción hasta el final.