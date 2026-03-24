Terzic se acerca al Athletic con Flick y Heynckes como mentores

El triunfo del fin de semana ante el Betis fue vital para el Athletic (2-1). Para olvidar la mala racha que arrastraban con tres partidos sin victorias, para mirar con optimismo un final de temporada en el que se sigue apretando la lucha por Europa (novenos con 38 puntos),y para pasar la página tras la noticia que sacudió Bilbao: Ernesto Valverde no continuará en el banquillo para la próxima temporada.

Ernesto Valverde, en una rueda de prensa / EFE

El adiós del 'Txingurri' tras cuatro años en su más reciente experiencia como técnico león -sumaba ya dos periplos anteriores- no deja de ser un jarro de agua fría para todos, a pesar de que la campaña no ha sido la esperada a nivel de rendimiento. Aún así, su Athletic puede todavía salvar la clasificación a puestos europeos y dejar un proyecto ilusionante al siguiente hombre que ocupe su lugar. A todas luces, el nombre apuntado es uno principalmente: Edin Terzic.

El entrenador alemán de 43 años se encuentra libre tras finalizar su etapa en el Borussia Dortmund en verano de 2024, y estaría dispuesto a negociar con el equipo bilbaíno según reportes de la prensa germana. 'Sky Sports' indica que Terzic ya dejó descapar esta misma temporada propuestas del West Ham y la Real Sociedad, pero que los ofrecimientos del Athletic serían de su agrado para un proyecto a partir de la campaña 2026/27.

El exentrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, junto a su segundo, Sebastian Geppert, llegando a la Ciutat Esportiva / Carlos MONFORT

Además, como contamos en SPORT, Terzic estuvo en España hace apenas semanas junto a su segundo, Sebastian Geppert, y compartió en la Ciudad Condal con el entrenador del Barça, Hansi Flick, quien cumple ya su segundo año en LaLiga EA Sports y le servirá de 'mentor' sobre una competición en la que Terzic nunca ha dirigido.

En el diario 'Marca' señalan también que otro técnico con conocimiento del Athletic es Jupp Heynckes, mítico entrenador del Athletic durante dos etapas (1992-1994 y 2001-2003) con quien Terzic compartió técnico asistente -Peter Hermann-.

En Inglaterra también apuntan que hay otro fuerte candidato a suplir a Valverde en el banquillo: Andoni Iraola. El que fuera capitán durante años del equipo como futbolista decidió hacer las maletas para su exitoso proyecto con el Bournemouth en la Premier League, todo tras otro gran paso por el banquillo del Rayo Vallecano. Justamente, en el Rayo actualmente también dirige un ex del Athletic y otro futurible en caso de necesitarlo: Iñigo Pérez.