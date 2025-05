El fin a la territorialidad y una IA para decidir árbitros: estos son los temas que se tratan en las reuniones entre CTA y RFEF

El CTA de la RFEF está en proceso de reforma. Este viernes, el presidente de la Federación, Rafael Louzán se reunió con los máximos responsables del CTA de la RFEF y los representantes de los 182 árbitros y árbitras del fútbol profesional para abordar diferentes temas clave para el futuro del arbitraje en España.

Así, según adelantaron varios medios y pudo confirmar SPORT, en estas comisiones de trabajo se discuten y debaten diferentes propuestas de todas las partes para mejorar el colectivo y el trabajo de los colegiados españoles.

Protección y respaldo institucional

Los árbitros habrían expresado su preocupación por el aumento de ataques y difamaciones, especialmente en medios de comunicación y redes sociales, que incluso afectan a sus entornos personales. Louzán habría manifestado un respaldo total al colectivo y se comprometió a incluir a los árbitros en mesas de diálogo y en propuestas de cambios.

Sindicalización del gremio arbitral

Se habría discutido, también, la posibilidad de formar un sindicato para defender los intereses de los árbitros, tomando como referencia el modelo francés, que les brinda apoyo en aspectos legales, sociales, de salud y formación. Esta iniciativa busca fortalecer la unidad y protección del colectivo en un entorno cada vez más hostil.

Reforma estructural del sistema arbitral

Además, se habría anunciado la creación de una comisión de trabajo que incluirá a representantes de la RFEF, LaLiga y el CTA para estudiar y valorar diferentes modelos arbitrales, con el objetivo de adoptar un nuevo sistema que mejore la transparencia y eficiencia del arbitraje en España.

Uso de la Inteligencia Artificial (IA)

Uno de los temas más importantes es que se debatió la propuesta de introducir la IA en el sistema arbitral para ayudar a decidir los ascensos y descensos de los árbitros al final de temporada y en la designación de colegiados para cada partido. La misma herramienta, además, valoraría la actuación arbitral en cada partido. Se prevé la creación de un comité de expertos que definirá los parámetros donde intervendrá la IA, manteniendo algunos aspectos bajo juicio humano.

Fin a la territorialidad de forma parcial

Finalmente, se abrió la posibilidad de que los árbitros no estén tan limitados geográficamente a la hora de arbitrar partidos. Hasta ahora, un colegiado de un comité no podía arbitrar partidos en los que jugasen equipos de su misma comunidad (los catalanes no pueden arbitrar a Barça, Espanyol o Girona; los madrileños, a Madrid, Atlético, Getafe o Rayo; los andaluces a Betis o Sevilla, etc.), pero la propuesta nace en que parcialmente, y en algunas comunidades grandes, no exista este 'veto'. En Andalucía, por ejemplo, un colegiado de Almería sí podría arbitrar a un equipo de Sevilla o Cádiz.

Tras la reunión del viernes, el arbitraje español quiso dar una muestra de unidad y la RFEF adquirió diversos compromisos, entre ellos, "garantizar con firmeza la protección e independencia del colectivo arbitral, poniendo en valor el trabajo y profesionalidad de los árbitros y árbitras españoles".

Todas las partes continuarán trabajado en encuentros de este tipo para llegar a acuerdos que beneficiarán al conjunto de los árbitros y árbitras. Según el comunicado del ente federativo, "todos los asistentes coincidieron en calificar el encuentro como muy positivo y necesario justo cuando la temporada futbolística vive su tramo decisivo".

Estas reuniones marca un paso significativo hacia la modernización y protección del colectivo arbitral en España, con un enfoque en la colaboración y el diálogo entre todas las partes involucradas.