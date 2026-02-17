El terremoto que viene en los banquillos de LaLiga: Arbeloa, Simeone, Míchel...

Con la temporada todavía en curso y mucha tela que cortar en todos los aspectos, los clubes empiezan a sentar las bases de los nuevos proyectos. Aunque muchos equipos todavía desconocen en qué categoría jugarán la próxima campaña, si participarán en competiciones europeas o si mantendrán la plantilla actual, las direcciones deportivas ya trabajan intensamente en la construcción de los proyectos del próximo curso.

En ese sentido, la vía más sencilla para que los clubes cambien el rumbo de las cosas son los entrenadores. Los técnicos siempre han sido la pieza más fácil de mover y, a menudo, suelen cargar con la responsabilidad de los momentos difíciles, pero, en cambio, comparten el protagonismo en las etapas de éxito de los equipos.

Si nos centramos en LaLiga, todo apunta a que se avecina un auténtico terremoto en los banquillos de la Primera División. Con situaciones muy diferentes, algunos técnicos buscan nuevas oportunidades y otros están cuestionados por su rendimiento en los clubes actuales, varios entrenadores podrían cambiar de destino el próximo verano. Desde SPORT repasamos los preparadores que podrían cambiar de aires el 30 de junio.

José Bordalás (Getafe) Los caminos de Getafe y Bordalás apuntan a separarse este junio. El alicantino acaba contrato y la sintonía con el club presidido por Ángel Torres no es la idónea para prolongar su vínculo. Desavenencias con la dirección deportiva, encabezada por el exfutbolista Toni Muñoz, en materia de fichajes han erosionado la relación entre la entidad y el entrenador. La Premier League se ha interesado por él, y llegó a surgir algún rumor que le colocaba en el banquillo del Crystal Palace.

Ernesto Valverde (Athletic Club) Ernesto Valverde renueva temporada a temporada su contrato con el Athletic Club. Sin embargo, los malos resultados del equipo en esta campaña abocan a un cambio de rumbo en el banquillo de San Mamés, lo que sería el final de la tercera etapa del extremeño como rojiblanco. En año de elecciones y con la candidatura de Jon Uriarte como única opción, al menos así se antoja, el mandatario ofrecerá la renovación al Txingurri, pero sondea alternativas por si hay negativa.

Álvaro Arbeloa (Real Madrid) Los resultados y la gestión de un vestuario incendiado dictarán si Álvaro Arbeloa tiene futuro o no en el Real Madrid. El técnico lo sabe y desde el primer segundo ha explotado su madridismo, intentando quedar bien con gestos y palabras con los rectores blancos. Su buena relación con Florentino Pérez ha sido su aval y podría servir como garantía de continuidad. Pero con el constructor nunca se sabe. La opción de Jürgen Klopp le seduce, más aún viendo cómo le ha funcionado al Barça la vía alemana.

Los posibles movimientos en los banquillos de Primera / MARC CREUS

Diego Simeone ¿Cuándo acabará la etapa de Diego Simeone en el Atlético de Madrid? Esa es la pregunta que se hacen los aficionados rojiblancos temporada tras temporada. Lo cierto es que el ‘Cholo’ ha transformado al club colchonero, convirtiéndolo en una entidad ganadora y competitiva en Europa. Sin embargo, también es verdad que en las últimas campañas los títulos han escaseado y las decepciones han sido frecuentes, especialmente cuando mayor ha sido el desembolso económico en fichajes. Esa combinación ha vuelto a situar a Simeone en el punto de mira y ha reabierto el debate sobre su continuidad al frente del proyecto.

Iñigo Pérez No atraviesa el Rayo Vallecano su mejor momento. Aunque los resultados en la Conference League están acompañando, la situación en LaLiga es muy distinta: el equipo se encuentra en puestos de descenso y las dudas empiezan a aflorar. Iñigo sorprendió desde su llegada por su juventud y su buen hacer en el banquillo. Su estilo se ha caracterizado por una propuesta valiente y ofensiva, una apuesta ambiciosa que ilusionó a la afición y que ahora empieza a traducirse en ofertas para dar el salto al extranjero. Sin ir más lejos, su nombre ha sido señalado como posible sustituto de Iraola en el Bournemouth.

Marcelino Los éxitos de las últimas temporadas son, en gran medida, responsabilidad de Marcelino. Fiel a su innegociable 4-4-2, el técnico asturiano ha dotado al Villarreal de una identidad reconocible y competitiva, que le ha permitido pelear por los puestos europeos año tras año. En el club ‘groguet’ no existe descontento alguno con su figura, al contrario, su trabajo ha despertado el interés de varios clubes, y las ofertas no han dejado de multiplicarse gracias a sus resultados al frente del conjunto castellonense. De hecho, Marcelino ha sido vinculado en varias ocasiones con el Atlético de Madrid. El asturiano ha sonado como posible relevo de Diego Simeone en la entidad rojiblanca y, sin lugar a dudas, está más que capacitado para asumir un banquillo de ese nivel y competir por todos los títulos.