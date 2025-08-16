Tenaglia amarga el debut del Levante antes de recibir al Barça

Amargo regreso del Levante a Primera División. El conjunto granota visitaba Mendizorroza para medirse al Alavés en su vuelta a la máxima categoría, aunque iba a dejar escapar un punto luchado en el tiempo de descuento que deja con mal sabor de boca a los de Julián Calero. El héroe de la noche, un Nahuel Tenaglia que consiguió asegurar tres puntos de oro para los babazorros que empiezan con sensaciones inmejorables su periplo por LaLiga EA Sports (2-1).

Fue una primera mitad de claro color albiazul en Mendizorroza. A pesar del mejor inicio del Levante en el partido, el conjunto babazorro fue haciéndose con el dominio del partido progresivamente hasta encontrarse con el premio del gol antes del descanso. Un saque de esquina rechazado por la defensa granota terminó en los pies de Aleñá, quien metió un centro preciso para Toni Martínez que desequilibró el encuentro con un cabezazo inapelable para Pablo Cuñat (1-0).

Lucha y locura final

Tras el descanso, el Levante buscó la reacción ante un Alavés que no quería dejar escapar los tres puntos en su estreno liguero. Los babazorros no sufrían en exceso, pero pagaron caro un desajuste defensivo llegada la hora de partido. Brugué conseguía conectar un buen disparo que despejaba Sivera con una gran estirada, aunque el balón terminó quedando muerto para que Toljan firmase la igualada a placer (1-1).

Los minutos finales fueron territorio nuevamente del Alavés, que empujado por Mendizorroza se lanzó a por la victoria. Tuvieron dos claras los albiazules para llevarse los tres puntos; la primera en una ocasión que ni Toni Martínez ni Guridi pudieron materializar en el interior del área; la segunda, tras una providencial estirada de Pablo Campos al disparo de Mariano que negó el estreno goleador del nuevo delantero babazorro con su equipo.

Al final, cuando todo parecía decantado hacia el reparto de puntos, un centro envenenado fue rematado en el segundo palo por Tenaglia, quien desataba la locura de Mendizorroza en el tiempo añadido (2-1). El equipo de Coudet consigue tres puntos de oro en su estreno liguero ante un Levante que arranca con derrota su vuelta a Primera División.