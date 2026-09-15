Tebas: "Rodri se merece el Balón de Oro por el Mundial que ha hecho"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lo tiene claro. Si por él fuera, el centrocampista del FC Barcelona Rodri se llevaría el Balón de Oro en la gala que se celebrará en Londres el próximo 26 de octubre. "Es difícil elegir, pero por lo que ha hecho en el Mundial se lo merece más que nadie".

Tebas pronunció estas palabras durante su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS), el foro dedicado a la industria del deporte, que se celebra en La Nave en Madrid. El máximo mandatario de la liga española también ve a Lamine Yamal con opciones de conquistar el galardón y entiende la campaña del propio jugador y del Barça por su delantero: “Cada uno hace la campaña como puede. Cada uno hace lo que considere. Lamine sabe cómo ha jugado. El puede decir que es el mejor jugador. Yo creo que será Rodri. Cada uno puede valorar su nivel”.

Rodri, junto a Lamine Yamal / Quique Garcia / EFE

Tebas también se pronunció acerca de las recurrentes críticas de Real Madrid TV al colectivo arbitral. “Es un victimismo fuera de lugar. No se quejan solo de lo suyo, sino también de lo de los demás. Se equivocan. Todo es culpa de los demás y nunca de ellos... Yo podría decir por qué el Madrid tiene menos puntos, pero no lo diré... El Madrid puede ganar la Liga sin estos discursos victimistas”, aseguró el presidente de LaLiga, quien alaba el comportamiento del entrenador blanco José Mourinho. “Evoluciona, como todo el mundo. Perfil bajo, pero queda mucha liga. Me lo creo".

Durante su intervención, Tebas, también advirtió que la ampliación de competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA, como el Mundial de selecciones, el de clubes o la Champions League, está “matando a pellizcos” a las ligas nacionales debido a la saturación de partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / Darryl Dyck/Canadian Press via Z / Europa Press

El presidente de LaLiga también disparó con bala contra el máximo responsable de la FIFA Gianni Infantino, al asegurar que España debería "repensar" la candidatura del Mundial de 2030, que organizará junto con Marruecos y Portugal, si el suizoitaliano es reelegido en el cargo y el organismo rector del fútbol decide que el país magrebí albergue la final del campeonato.

"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", sentenció Tebas. Para el presidente de la patronal de clubes de Primera y Segunda División, Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA.