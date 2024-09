Tebas también responde a Vinicius: "España no es un país racista"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó en una entrevista con EFE en Pekín que uno de los principales objetivos en China es revalorizar los derechos audiovisuales de la competición, tras diez años de consolidación en el país.

El dirigente destacó la necesidad de aumentar la presencia de LaLiga en medios nacionales chinos para recuperar el valor que ha disminuido de las competiciones extranjeras, en el marco de su visita para celebrar una década de colaboración entre el organismo futbolístico y el mercado chino.

"Es públicamente conocido que en China todas las competiciones deportivas no nacionales han sufrido una caída de precio. Queremos intentar recuperar ese valor y, para ello, debemos tener mucha más presencia", explicó, subrayando la importancia de aumentar su visibilidad en cadenas nacionales como el Grupo de Medios de China (CMG).

Respecto al acuerdo de colaboración con CMG, Tebas resaltó que LaLiga busca conseguir "mucha más exposición" después de 10 años sin trabajar con el principal medio de comunicación del gigante asiático, y aportar su experiencia en "tecnologías y redes sociales".

Tebas afirmó que, pese a las dificultades, LaLiga ha logrado afianzar su producto audiovisual y adaptarse a las preferencias del mercado chino, con avances en la flexibilidad de los horarios y el uso de tecnología, como el Reemplazo Dinámico de Marca (DBR), que permite personalizar la publicidad para los aficionados en China.

"Destacaría la presencia durante 10 años en un país como China, con una cultura absolutamente diferente a la que puede ser nuestra cultura en Occidente, incluso en el ámbito del deporte”, señaló el presidente.

El máximo representante de la competición doméstica española aseguró que han consolidado el producto en el gigante asiático y que "las cadenas chinas siempre muestran interés por nuestra competición", destacando la adaptación de los horarios para los aficionados chinos.

Además, destacó la participación de clubes de LaLiga Hypermotion en las redes sociales chinas y el éxito de eventos deportivos recientes organizados conjuntamente en el país asiático.

El talento chino necesita más competitividad

Sobre el desarrollo del fútbol en China, Tebas reconoció la calidad de los jugadores locales, pero subrayó la necesidad de mejorar la estructura competitiva.

"En China, ya no solo por cantidad, tiene que salir calidad. Lo que pasa es que el fútbol es una competición de equipo, y ahí es donde todavía hay que trabajar mucho más (…). Los jóvenes talentos deben competir en ligas más competitivas, como sucede en España con la Primera RFEF", apuntó.

El presidente de LaLiga también habló sobre la piratería, un problema global que afecta al fútbol, y planteó posibles medidas en el gigante asiático.

"En China se intentaría una normativa menos permisiva con la piratería audiovisual. Es un problema mundial, y cada país tiene sus características en cuanto a cómo se piratea", señaló.

En cuanto al impacto de figuras como el futbolista chino Wu Lei, antiguo jugador del Espanyol, y la campeona española de bádminton, Carolina Marín, en el mercado chino, Tebas reconoció su importancia para la expansión de LaLiga.

"Wu Lei fue un jugador exacto, aunque ahora vivimos una época del fútbol chino que no es la misma en la que destacaba”, aseguró sobre el actual delantero del Shanghai Port, mientras que de la deportista onubense destacó que “ha sido nuestro icono para vincular el talento con el fútbol en China y Asia".

"España no es un país racista"

Finalmente, Tebas abordó la cuestión del racismo en el fútbol español, mencionando las recientes declaraciones del jugador del Real Madrid, Vinícius Jr.

"Creo que, si uno busca, verá que sus declaraciones no fueron del todo coherentes con lo que él mismo dice en la entrevista. Al mismo tiempo que decía que tal vez no se debería considerar el Mundial, también estaba diciendo que España no es un país racista”, declaró Tebas.

“Saquemos lo que es incoherente y quedémonos con lo que es coherente: que España no es un país racista, y en eso coincido con Vinícius”, concluyó el mandatario de LaLiga.

Además, Tebas comentó su reciente aparición en un spot publicitario de la Kings League, organizada por Gerard Piqué.

Aunque inicialmente crítico con la competición, calificándola como un "circo que no duraría seis meses", el mandatario reconoció el éxito de la liga: "Ha durado más de lo que pensaba, y lo que están haciendo Piqué y su equipo es interesante", señaló.