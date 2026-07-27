Tebas responde a Infantino: "Ha escrito un patético mensaje"

Javier Tebas no tardó en reaccionar al extenso comunicado que Gianni Infantino publicó este lunes. El presidente de la FIFA había difundido un mensaje de 15 diapositivas en Instagram, replicado también por la cuenta oficial del organismo, en el que defendía la organización del Mundial, reivindicaba los criterios arbitrales y cargaba contra quienes "difunden odio y rumores falsos".

La respuesta del presidente de LaLiga llegó a través de su cuenta de X y con un tono especialmente crítico hacia el máximo dirigente del fútbol mundial. "Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de @FIFAcom", comienza Tebas, antes de cuestionar el contenido y el fondo de la publicación del presidente de la FIFA.

"Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas", escribió.

El dirigente español fue un paso más allá y dejó una reflexión cargada de ironía sobre el momento elegido por Infantino para lanzar ese mensaje. "Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?", concluyó.

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Las palabras de Tebas llegan apenas unas horas después del comunicado de Infantino, en el que el presidente de la FIFA presumía del éxito del Mundial y defendía la gestión del organismo frente a las críticas. En su publicación, Infantino aseguró que "mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, la FIFA, estamos en primera línea organizando y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", en referencia a quienes cuestionan la actuación de la institución.