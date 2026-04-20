Tebas propondrá a la RFEF medidas para que no se pite más el himno de España: "No es 'libertad de expresión', como dijo Juan Carlos Rivero en La 1"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció este lunes que propondrá al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y a su Junta Directiva la adopción de medidas para sancionar los pitidos al himno nacional y al jefe del Estado durante la final de la Copa del Rey.

Tebas no concretó qué tipo de acciones se podrían aplicar, aunque dejó claro que ya está reflexionando sobre ello: “Las estoy pensando, pero espero hablarlas con el presidente de la Federación y con la Junta Directiva en el momento oportuno”. En este sentido, añadió que “no hay que inventar”, sino buscar fórmulas eficaces para evitar que estas situaciones se repitan.

Durante una jornada sobre geopolítica y deporte celebrada en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), en Madrid, subrayó la necesidad de actuar: “Tenemos que terminar con que esto sea siempre parte del relato de una final de la Copa. No es bueno para el deporte, ni para España ni para nada”.

Los hechos a los que se refiere ocurrieron el pasado sábado en La Cartuja, durante la final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, cuando parte de la afición donostiarra volvió a silbar el himno y al rey Felipe VI. Tebas lamentó que este tipo de episodios monopolicen la atención: “Cuando se llevan cinco minutos de partido, todo el mundo en redes sociales habla de los pitos que ha habido en el himno”.

A su juicio, estas conductas no pueden justificarse como libertad de expresión: “Hay que tener respeto. No es 'libertad de expresión', como dijo Juan Carlos Rivero en La 1". Por ello, insistió en que es necesario actuar con urgencia: “Creo que hay que tomar una solución porque esto queda como discusión de 48 horas hasta el año que viene”.

El presidente de LaLiga recordó que, en su nueva condición de vicepresidente de la RFEF, intentará impulsar medidas concretas: “Ahora que soy vicepresidente de la Federación, voy a intentar que se ponga alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir”. Asimismo, defendió una postura firme frente a cualquier falta de respeto a símbolos nacionales: “Hay que condenar cuando se pita cualquier himno, como el de Egipto; el de España, más”.

En relación con esto último, mencionó que los silbidos al himno egipcio en un reciente partido de la selección en Barcelona provocaron que la FIFA abriera un expediente a la RFEF. “Hay que condenar cuando se pita el himno de cualquier país y más en tu propio país”, recalcó.

Tebas también destacó los avances logrados en la erradicación de cánticos ofensivos en los estadios: “Nosotros desde hace años denunciamos gritos como ‘Puta España’”, y aseguró que “ya no hay gritos coreados como ‘Puta España’ y ‘Puta Catalunya’”. Por ello, considera que es posible lograr lo mismo con los silbidos: “Creo que hay formas… al menos de intentarlo. Lo que no vas a acabar es si no lo intentas”.

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Finalmente, insistió en la importancia de dar relevancia al problema: “Si no lo intentas y no le das importancia, nunca ganas”, y reiteró que este tipo de comportamientos perjudican la imagen del deporte y del país. “Tiene muchísima importancia”, concluyó.