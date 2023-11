A Tebas le gustaría que los árbitros expliquen sus decisiones tras los partidos

"El arbitraje es un tema que no termina e intentaremos cambiarlo", ha reconocido el presidente de LaLiga "Con esta nueva gestión en la federación vamos a intentar buscar más transparencia", ha manifestado

El presidente de Laliga, Javier Tebas, se mostró partidario este lunes de "hacer posible" en España "lo que está pasando en otras ligas, como la italiana o la inglesa", en las que "los árbitros explican sus decisiones" al final de los partidos.

"El arbitraje es un tema que no termina e intentaremos cambiarlo. Con esta nueva gestión en la federación vamos a intentar buscar más transparencia. Hay que trabajar en que la gente entienda las decisiones que se toman, o por lo menos que en la liga podamos escuchar los audios del VAR", dijo en la gala de entrega de los premios de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Asimismo, hizo hincapié a las conductas racistas registradas en los partidos de LaLiga y en la importancia de defender y comprender "no solo a Vinícius Jr., sino a todos los jugadores en el terreno de juego".

"Lo que defendemos y en lo que trabajamos es para que no haya insultos racistas en los estadios. Siempre existen conductas que no se entienden, pero no solo a Vinícius, sino a más jugadores, pero así son los partidos y yo no veo ninguno en el que parezcan todos unos caballeros", recalcó Tebas.

"Yo me preocupo por la imagen colectiva de Laliga. En todos los partidos siempre hay cosas mejorables", destacó.