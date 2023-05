Tebas, sobre los insultos racistas a Vinicius: "Con competencias en meses resolvemos este problema"

Subraya que LaLiga es la única institución que ha presentado denuncias estos últimos años por este tipo de comportamientos

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró esta tarde, en conferencia de prensa, que "con competencias" para adoptar sanciones, "en meses" resolverían "este problema" de los cánticos e insultos racistas y homófobos.

El máximo dirigente de la patronal de los clubes, que repasó toda la relación de denuncias presentadas estos últimos años por este tipo de comportamientos ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), e incluso la Fiscalía y los juzgados, resaltó que LaLiga ha sido la única institución que lo ha hecho y reclamó competencias sancionadoras para resolver este problema que ha estallado con especial relevancia en el caso de los insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Junior.

"Seguiremos haciendo campañas y jurídicamente seguiremos peleando para que se meta en prisión a los que hagan estos insultos y por eso queremos competencias. Con competencias, estamos seguros de que en seis meses resolvemos este problema. Es más fácil que lo del control económico", afirmó. "Pero si unos ponen multas y la Fiscalía archiva es muy difícil terminar con estos insultos de un grupo en los estadios y también fuera", añadió.

Tebas reclamó competencias para LaLiga para actuar ante incidentes racistas, xenófobos y violentos, y solucionar el problema en seis meses, y repasó todas las denuncias presentadas estos últimos años por este tipo de comportamientos, antes del incidente con Vinicius en el Valencia-Real Madrid, ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Comisión Antiviolencia, la Fiscalía y luego los juzgados, una vez que la anterior archivó tres de las referidas al jugador madridista.

"LaLiga, como organizadora de la competición, es responsable del aficionado desde que sale de su casa hasta que vuelve. Hoy es mucho más sencillo, lo que hay que tener primero es competencias y luego ganas y disposición de hacerlo y nosotros lo hemos hecho, no solo con el caso de Vinicius, también de Iñaki y Nico Williams, Akapo y Chukwueze", relató.

El presidente de la patronal resaltó que LaLiga ha sido la única institución que ha cursado estas denuncias para resolver este problema, incluso cuando con motivo del derbi madrileño de la Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético, una competición que no es de su competencia, denunció la aparición de un muñeco colgado de un puente con la figura de Vinicius, cuyos cuatro autores quedaron este jueves en libertad provisional con orden de alejamiento del jugador y de los estadios.

También destacó que LaLiga denunció unos insultos hacia el delantero brasileño que detectó en el campo del Mallorca sin que el propio jugador afectado lo supiera, aunque declaró por videoconferencia en el juzgado de Mallorca.

"El jugador solo, nosotros solos y nadie más. Nosotros cada vez que teníamos diligencias de la fiscalía se lo comunicábamos al Real Madrid", dijo al ser preguntado por la manifestación del club blanco tras los sucesos de Valencia sobre pasividad tanto de LaLiga como de la RFEF.

Tebas explicó que no ha hablado con el delantero brasileño tras los hechos, pero que comprende que se sienta frustrado, "porque no entiende de competencias", y reconoció que él también se siente "muy frustrado", porque sí lo entiende "y no hay soluciones".

"Él está siendo objeto de insultos porque es un gran jugador. Cristiano Ronaldo y Messi son los que más insultos homófobos y contra la discapacidad intelectual recibían, porque son buenos y les enfada que Vinicius haga esas jugadas supereléctricas. No queremos ni un insulto. Mejor que decirle puto negro hacer como hizo el rey de España con Chavez, '¿por qué no te callas?'", añadió.

"Vinicius es uno o el mejor jugador que tiene nuestra competición y está siendo el blanco de los intolerantes racistas. Conforme eres mejor jugador, más blanco de insultos racistas. No es casualidad cuando tienen el nivel de Vinicius. Él tiene más por ese tema, y si sumamos su espectacular forma de jugar y las cosas que hace....Nada tiene que ver si provoca o no. Es otro error. No es así y aunque fuese tampoco es así. Es tan grave el insulto que predomina proteger la integridad moral y el honor de la raza antes que cualquier otra circunstancia. Desde que estamos viendo esta situación hemos puesto especial vigilancia en partidos de Vinicius fuera de casa", avanzó.

Tebas señaló que él no quiso criticar a Vinicius, al que auguró la consecución del Balón de Oro, y reiteró su firme postura contra al racismo. "Para mí es un tema fundamental, pero no porque presida la liga, por mis convicciones personales y familiares no concibo el racismo", subrayó.

"Cuando llegué a la presidencia en los estadios se cantaban gritos homófobos contra Roberto Carlos, Cristiano, a Messi "subnormal" y por empeño de LaLiga y mío personal nos propusimos que tenía que desaparecer y así lo hicimos, dentro de las pocas competencias que tenía. Algún presidente me dijo que si quería que los estadios se convirtieran en una ópera... Aquella batalla la ganamos no sin coste personal. Tuve que llevar escolta bastante tiempo, aparecieron dianas con mi cara en la fachada de mi casa y empezamos hace años la batalla algo más complicada contra los insultos dentro, fuera del estadio", añadió.

Tebas admitió su preocupación por cómo puede influir lo ocurrido en la imagen exterior de LaLiga, pero aseveró que "España no es racista y el fútbol español no es racista" y que "todo lo que se dice contra España" le "duele".

"Es un golpe que hemos recibido, pero no vamos a estar llorando sino a trabajar para recuperar la reputación que hayamos podido perder. No corresponde a la realidad. La excelencia en la lucha contra el racismo no tiene que ser algo extraordinario, sino algo habitual. Cuando lo consigamos es cuando habremos vencido a los insultos racistas en los estadios", mantuvo.