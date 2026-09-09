Tebas: "Es un honor que Messi y Cristiano piensen en poner ahorros en el fútbol español"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo este miércoles "no saber nada" de la posible operación de compra del Eldense por parte de Leo Messi aunque aseguró que si ese hecho se produce será "un honor" que tanto el argentino como el portugués Cristiano Ronaldo, que adquirió recientemente un 25% de las acciones del Almería, pongan "una parte de sus ahorros en el fútbol español".

Leo Messi ha llegado a un principio de acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones del CD Eldense, club que milita actualmente en Segunda División española, al grupo inversor colombiano TH. La noticia ha sido confirmada por el propio alcalde de Elda, Rubén Alfaro, aunque la operación aún está sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el cromo epieza la cultura futbolística de los niños españoles. En mi caso he sido coleccionista, después mis hijos y luego los nietos.

"No sé si Messi va a comprar o no el Eldense. Lo que sí sé es que si eso se produce, al igual que ha pasado con el Almería, para nosotros será un honor que los dos grandes del fútbol mundial de los últimos años piensen en poner parte de sus ahorros en el fútbol español y hacerlo más grande", dijo Tebas, durante la presentación de los cromos de Panini de la presente temporada.

El máximo dirigente de LaLiga aprovechó la ocasión para poner en valor "el nivel" del campeonato nacional con datos.

"Nunca valoramos lo que tenemos en este país, en general. 25 de los 52 finalistas del Mundial están en España. Tenemos los mejores jugadores del mundo jugando aunque no seamos el campeonato que más dinero tiene, pero sí somos los que más calidad de competición tenemos", apuntó Tebas, que cree que pronto puede explotar la burbuja de la Premier inglesa.

"No lo digo yo, lo dice el propio estado inglés que ha creado un órgano regulador para detener el derroche económico de la propia Premier. Hay equipos importantes con investigaciones por llevar haciendo trampas quince años seguidos", dijo Tebas, "contento" de la vuelta de Rodri Hernández a España.

"Estoy contento de que Rodri juegue en España, me daba igual el Real Madrid o el Barcelona", subrayó.

Tebas también aseguró que tienen intención de denunciar los cánticos en los aledaños del Santiago Bernabéu contra los judíos antes del partido contra el Inter de Milán de Liga de Campeones.

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"Hay que recordar que no es una competición de Liga nuestra pero aún así nosotros denunciamos todo lo que hay en cualquier competición ante los organismos correspondientes", concluyó.