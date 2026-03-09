Tebas confirma la revolución del fuera de juego: "Estamos trabajando en el automático, el 'semi' no me convence"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, firmó este lunes, junto a Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Francisco Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA); y Paco Hevia, presidente de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), el primer Convenio Colectivo destinado a regular la actividad arbitral en el fútbol profesional masculino.

El evento se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, tras la firma, los cuatro protagonistas atendieron a los medios de comunicación. Durante la rueda de prensa, Tebas adelantó una de las novedades tecnológicas que se planean implementar la próxima temporada.

"Estamos implantando, veremos si para el año que viene, el fuera de juego automático. Ahora está el semiautomático, pero a mí 'semi' no me gusta. Sería poner un chip dentro del balón que esté homologado por FIFA para que lo detecte a la hora del golpeo del balón. Requiere un sistema de cámaras especial en los estadios. Sería un fuera de juego automático. Que no tenga que jugarse con los famosos frames. Queda la homologación, ver las diferentes marcas de balón que hay en las ligas... se tiene que coordinar. Pero es uno de los objetivos que estamos planteando a nivel tecnológico para la próxima temporada", manifestó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / ESTELA SILVA / EFE

El presidente del CTA, Francisco Soto, evitó dar detalles sobre posibles subidas salariales tras la firma del nuevo convenio, aunque dejó entrever que las habrá: "Hubo una subida que se acordó al inicio de la temporada pendiente de la negociación del convenio colectivo, que se va a aplicar de forma retroactiva. Los términos concretos son términos que prefiero que queden en nuestro fuero interno. No merece la pena dar porcentajes porque no es lineal".

Paco Hevia, presidente de la AESAF, aportó lo siguiente: "Se acordó empezar la temporada con una subida de un 2,1%. Se ha producido una mejora que por respeto a lo que pide Fran no diré. Se ha fijado cómo crecemos y cómo evolucionaremos en el futuro".

Proteger al árbitro, "capital"

Sobre las medidas que se están estudiando para proteger al colectivo arbitral, especialmente en categorías inferiores, Francisco Soto incidió en la necesidad de "acabar con las agresiones físicas".

"Hemos tenido esa primera reunión hace unos meses con el CSD. Estamos trabajando con una propuesta concreta. Estamos viendo la posibilidad de que el árbitro sea considerado un agente de autoridad, que ya se hace en otros países. Existe unos protocolos para evitar la violencia verbal", explicó.

"Las agresiones físicas normalmente vienen precedidas de agresiones verbales. Es un tema que a mí me quita el sueño. Lo de ayer fue muy desagradable, sobre todo la reacción del club. La realidad es que cada fin de semana tenemos una situación controvertida. Estamos muy preocupados por esa situación y estamos trabajando arduamente", concluyó.