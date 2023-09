Tebas: "Somos la competición del mundo más avanzada"

"Soy muy optimista en el futuro de la industria del fútbol. Tenemos nueva tecnología", decía el presidente de LaLiga en el WFS "El 'rubialismo' sigue en la Federación. Hasta que esas personas no se vayan, no habrá cambio. No es un tema político de izquierdas y derechas. Es un tema de dignidad de la mujer"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este miércoles en la sesión vespertina de la World Football Summit que se celebra en Sevilla, que "LaLiga es la competición más avanzada del mundo", después de ponderar el acuerdo con la multinacional EA Sports, donde la tecnología, según dijo, "ha acelerado una estrategia, un cambio que era necesario".

"Soy muy optimista en el futuro de la industria del fútbol. Tenemos nueva tecnología. Hace unos años EA Sports buscaba que su juego se pareciera a la realidad. Ahora lo que buscamos es que nuestra transmisiones se acerquen al juego, sin perder de vista que el mundo de los aficionados al fútbol hay que segmentarlo. Hay gente a la que le gusta la fórmula tradicional, con toda las novedades tecnológicas que hemos introducido. Otros son nativos digitales, que quieren verlo de forma diferente, en Movistar, por ejemplo, con más perfil de 'streamer'. El nivel de esa segunda pantalla está siendo increíble. Hay que tener muchos nichos", dijo Tebas.

Además de la industria del fútbol, Tebas fue cuestionado en su intervención por la actualidad y las repercusiones posteriores a la final del Mundial femenino que ganó España a Inglaterra. Tebas reiteró su crítica a la gestión del ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

"El 'rubialismo' sigue en la Federación. Hasta que esas personas no se vayan, no habrá cambio. No es un tema político de izquierdas y derechas. Es un tema de dignidad de la mujer. Recuerdo que a los dos o tres días de la final del Mundial, puse un tuit diciendo que llueve sobre mojado. Y luego puse otro con un iceberg. Hay que entender la parte de abajo del iceberg. Ellas no se creen nada ya. No son caprichosas. Si son capaces de no ir a la selección es que es muy fuerte lo que pasa en la selección. Se quedaron 15 jugadoras sin ir al Mundial, eso es muy fuerte", subrayó Tebas.

La piratería es una de los grandes frentes contra los que lucha LaLiga. "A nivel mundial sigue habiendo piratería. Ha aumentado en las primeras jornadas, relacionadas con aplicaciones Android e IOS. Trabajamos con un departamento 'antipiratería' de 30 personas trabajando con mucha tecnología. Piratería es robar, en breve habrá en España una legislación dura. Hay que pagar por ver el fútbol, hay que aportar a la industria. Los seguiremos acorralando, a todos aquellos que no estén en la legalidad", explicó Javier Tebas.

El debate sobre los ingresos televisivos y las diferencias abismales entre clubes grandes y modestos, también fue objeto de análisis. Tebas expuso su visión. "Los clubes pequeños no pueden tener los mismos ingresos que el Real Madrid o el FC Barcelona. El debate es cuál debe ser la diferencia entre ambos. Pasa en todos los sectores. La Unión Europea entra cuando ve diferencias tan grandes en las empresas, interviene. Hay que poner el debate encima de la mesa. No podemos mirar para otro lado. A largo plazo tu competición puede ser menos competitiva. Hay que defender el ecosistema", argumentó el presidente de LaLiga.