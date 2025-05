Tebas, contra el Barça: "Es corrupción deportiva"

Javier Tebas compareció esta mañana en el Congreso de los Diputados para analizar la industria del fútbol. El presidente de LaLiga no dejó títere con cabeza y cargó con dureza contra los que él considera los grandes males del fútbol actual. La Superliga, la piratería y el Caso Negreria fueron algunos de los puntos fuentes de su intervención en el hemiciclo.

El coste de la Superliga

El oscense arrancó su intervención cargando contra la Superliga europea, su principal caballo de batalla. Tebas señaló directamente a Florentino Pérez como enemigo del fútbol español: "La Superliga viene de una empresa A22. Realmente el que está detrás no es Real Madrid como club, pero sí Florentino Pérez, su presidente. Es quien lo lidera. Hubo una resolución del TJUE, que condena a UEFA y FIFA de posición dominante, pero hay que analizarla bien. Supone un antes y un después para el fútbol profesional".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El máximo mandatario de la patronal reconoció que la consolidación del proyecto de la Superliga supondría un impacto negativo en la economía española. "En Europa hay más de 40 ligas profesionales, más de 75.140 trabajadores, más de 68.000 jugadores y unos ingresos audiovisuales de 20.000 millones que se reparten, y, todo esto, está en riesgo. Si se implantase la Superliga en España ingresaríamos 1.160 millones de euros menos, un 32 %", admitió.

Precio del fútbol

En cuanto a su cruzada contra la piratería, Tebas ha puesto la diana sobre las VPN's que permiten a los usuarios ver los partidos sin estar suscritos a ninguna plataforma y reconoció que los precios del fútbol son asequibles para todos los bolsillos. "En la asistencia a los estadios vamos a batir récord, vamos a superar un millón más. Va más que en la época preCovid. En cuanto al tema audiovisual, de los 80€ de Movistar o de Orange va incluido la banda ancha. Movistar ha sacado una nueva OTT que son diez euros que se ve un partido de Champions y otro de Liga. Ojalá podamos llegar a esos modelos, pero con precaución de que no colapse", apuntó el altoaragonés.

Caso Negreira

No dejó pasar la oportunidad Javier Tebas de mandar un mensaje contra el Barcelona y sus presuntos pagos a Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del CTA. El presidente de LaLiga aseveró: "Estamos personados y estamos yendo hasta el final. En mi opinión hay corrupción deportiva. Ya lo he dicho. No se compraron árbitros, pero si se intentó influir en los ascensos de árbitros es corrupción". En cualquier caso, el mandatario no considera que deba haber un descenso administrativo de los culés, tal y como sucedió con el Real Murcia. "No sé si me está comparando el Murcia con el Barcelona. Lo del Murcia fue por impagos. Somos estrictos", finalizó.