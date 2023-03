Tebas ataca a Rubiales: "Que explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador"

El presidente de LaLiga y el portavoz de la RFEF se han enzarzado en una "batalla" en las redes sociales por la crítica del primero a la gestión y el control de Rubiales en el caso Negreira Los mensajes de Twitter han ido a más, y Gómez Matallanas ha criticado duramente a Tebas: "Tu gestión es un desastre y tu control económico es arbitrario y solo sirve para atemorizar a los clubes"

La guerra entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol sigue trayendo cola. Esta vez, entre dos protagonistas que se conocen a la perfección: Javier Gómez Matallanas, portavoz de la RFEF, y Javier Tebas, presidente de LaLiga. Este último, ha criticado duramente a Luis Rubiales, máximo dirigente de la RFEF, en una serie de tuits.

Todo ha empezado con un tuit de Javier Tebas donde citaba una noticia del diario As que se titulaba: “Rubiales: El control económico de LaLiga no sirve para esto”. El presidente de LaLiga ha publicado: "Qué ignorancia, con tal de esconder la responsabilidad de otros y de la RFEF. Rubi, ¡que el FC Barcelona ha pagado a un alto responsable de los árbitros de la RFEF! Y la RFEF recibe requerimientos de hacienda y la fiscalía y no se entera de nada".

A partir de aquí, Javier Gómez Matallanas ha querido dar su opinión sobre las palabras de Tebas. "Hacienda y Fiscalía pidieron información genérica sobre Negreira. Era imposible saber que existía relación con el Barcelona. El Presidente de LaLiga tiene que ser más serio, tranquilizarse y no ir de listo. El problema real es que tu ineficaz control económico no detectó nada."

A lo que ha añadido: ¿Dispusiste de las cuentas del FCB durante los últimos 20 años y no has sido capaz de detectar lo que tú calificas como el caso más grave por los 7 millones de euros pagados por el FCB? [...] Dices que esto “te quita el sueño”, pero estabas dormido mientras ocurría. Tu gestión es un desastre y tu control económico es arbitrario y solo sirve para atemorizar a los clubes y que tengan que bailarte el agua".

Lejos de calmar el asunto, el presidente de LaLiga respondió: "Mata, no sabéis para que sirve el control económico (así le va a la 1a RFEF), y ¿tampoco sirve el de la UEFA? y ¿vuestro compliance? Rubí no puede dar lecciones de ningún control hasta que que no explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador ¿recuerdas Mata?".

La batalla dialéctica acabó con un nuevo mensaje del portavoz de la RFEF: "Javier, estás muy nervioso. Me preocupa esa sobreexcitación. Vuelves a tirar piedras escondiendo la mano detrás de otro Luis que es director en LaLiga. Pregúntale. Si te cuenta la verdad, a lo mejor eliminas tu tuit".

Además, publicó en su perfil de Twitter una noticia de El Español en la que se explica que el director audiovisual de LaLiga facturó 500.000€ en su empresa de derechos de TV pese al Código Ético. En el mismo mensaje, Gómez Matallanas ha escrito: "Por cierto, Javier, no has puesto ningún tuit sobre esta información del director audiovisual de LaLiga. Imagino que lo estáis tratando ahora en la jornadas anual de Compliance que estáis celebrando ahora mismo", sentenciaba.