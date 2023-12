¡Tebas ataca al CEO de la Superliga!: "Parece que ha estado bebiendo cubatas hasta las cinco de la mañana"

Javier Tebas no ha tardado en reaccionar al anuncio de la Justica Europea, favorable a la Superliga. El organismo ha considerado que hay "abuso de poder dominante" por parte de FIFA y UEFA, además de expresar que ambas instituciones no tienen derecho a sancionar a los clubes que pretendan crear otras competiciones.

El Presidente de LaLiga ha valorado la sentencia a través de sus redes sociales, tratando de dejar claro que dicha resolución no "garantiza" la existencia de la Superliga, haciendo referencia al penúltimo párrafo de la sentencia: "Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico".

Tras eso, Tebas ha pasado a la acción y no ha dudado en 'atacar' a Bern Reichart, CEO de la competición. Tras anunciar 'A22 Sports', una de las organizadoras de la Superliga, que los partidos se ofrecerán de manera gratuita para todos los aficionados, el Presidente de LaLiga ha afirmado que "parece que Reichart ha estado bebiendo cubatas en un bar hasta las cinco de la mañana".

"Para que quede claro , no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche".

"El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admision de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y NO DISCRIMINATORIOS. Principios precisamente incompatibles con la Superliga".