Tebas alerta al PSG: "Lo van a tener complicado, su liga se ha venido abajo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aprovecha cada intervención pública para poner en valor a la competición española y modelos equivalentes. Recuerda siempre el valor de los torneos como soporte para el desarrollo de los clubes. “El PSG lo tiene complicado porque su marca nacional se ha venido abajo. La liga francesa está por debajo de la brasileña en volumen de negocio", reivindicó en The Forum. el foro organizado por el Atlético y Apollo, que reunió a los grandes ejecutivos de la industria del fútbol.

Para Tebas no pueden existir clubes fuertes sin una competición al mismo nivel por detrás. De ahí el mensaje que envió en un foco que fue una alianza del fútbol que ha dado carpetazo a la iniciativa de la Superliga, un barco en el que solo se mantuvo el Real Madrid, ahora reintegrado en el barco de la UEFA y su ecosistema. “¿Tenemos capacidad de crecimiento todavía? Mucho", aseguró.

En busca del 95% del aforo en los estadios

El margen lo situó el propio presidente de LaLiga: "Si estamos en un 85% de asistencia a los estadios, cuando otras competiciones europeas, Premier, Bundesliga están en 95, tenemos 10 puntos, que son muchísimos ingresos económicos para los clubes". El formato alemán, un espejo en el que mirarse, a su juicio, frente a modelos de club-estado como el PSG, aunque quiso tener buenas palabras para el City.

En concreto, para Ferran Soriano, CEO del City Football Group: "Dieron una charla muy interesante ayer en París". Un desvío de su discurso que retomó acto seguido: "Para nosotros, el fair play financiero ha sido clave. Se lo dije a los clubes franceses en una charla. Lo primero que debéis hacer para tener estabilidad es terminar con la violencia. Vas a Marsella y salen los jugadores pegándose con el público. Eso lo hemos vivido nosotros también en España hasta no hace tanto", insistió.

Para Tebas, no hay marca exitosa "si no se defiende la competición nacional". Para ello, son necesarios avances, aunque algunos generen debate, como fue, en su día, la eliminación del clásico logotipo de la LFP que curiosamente se recuperó en la última jornada retro. "Hay que pensar que para que haya una gran marca como la de Manchester City, una gran marca como la de Atlético Madrid, una gran marca como Real Madrid o Barcelona, tiene que haber una gran marca de competición", argumentó.