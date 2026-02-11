¿Cuánto tardarían en cortarse el pelo los seguidores de algunos equipos de la liga española? Hasta 10 años de espera en este caso

El aficionado más viral del Manchester United, Frank Ilett, deberá esperar unas semanas más para poder cortarse la melena que le ha crecido desde que jurara que no volvería a trasquilarse hasta que los 'Red Devils' consiguieran sumar cinco victorias consecutivas. Tan solo quedaba un partido por ganar, este martes contra el West Ham, pero los de Michael Carrick no pasaron del empate y se reinicia el contador justo cuando parecía que lo tenía hecho.

Por eso, muchos se han preguntado cuánto tiempo tardarían en poder cortarse el pelo si decidieran seguir los pasos del 'United Strand', como se hace llamar el seguidor. De entrada, en el caso de aplicarse a otros equipos de la Premier League, con el Manchester City se habría podido rapar varias veces en los últimos meses, la última de ellas el pasado mes de diciembre. En el caso del Chelsea, por ejemplo, el aficionado habría pasado por la peluquería a finales de enero.

Frank Ilett, en la reciente entrevista en SPORT / Gorka Urresola Elvira

Equipos de la liga española

En el caso de la liga española, el equipo con mejor pronóstico es el FC Barcelona, pues actualmente se encuentra en su sexto partido consecutivo ganado, tras vencer a Mallorca, Albacete, Elche, Copenhagen, Oviedo y Slavia de Praga. Su último partido que no terminó a favor fue el duelo en San Sebastián contra la Real Sociedad (2 a 1).

Los madridistas habrían tenido que esperar un poco más, aunque esta temporada han resistido hasta en tres ocasiones. La última llegó entre finales de 2025 e inicio de 2026, cuando vencieron a Alavés, Talavera, Sevilla, Betis y Atlético, hasta que perdieron precisamente contra el Barça en la Supercopa (3 a 2).

Pedri regatea a Igor Zubeldia durante el partido en el Reale Arena, en la última derrota azulgrana hasta la fecha. / Dani Barbeito

El tercer grande en discordia, el Atlético de Madrid, también ha tenido una racha en este sentido, entre octubre y noviembre, con hasta siete victorias ante Oviedo, Inter de Milán, Getafe, Levante, Union Saint-Gilloise, Sevilla y Betis, hasta perder contra el barça (3 a 1).

En la cola, en cambio, hay tres conjuntos que no tendrían que esperar semanas, ni meses siquiera, a poder cambiarse el 'look', sino años.

Budimir celebra su gol contra el Villarreal CF. / LALIGA

El 'mejor', en este sentido, es el Getafe, ya que no acumula cinco 'W' desde el 2019, cuando jugaban Europa League y consiguieron imponerse a Levane, Eibar, Krasnodar, Valladolid y El Palmar. El segundo es el Elche, que sumó cinco victorias en 2018, cuando se encontraba en Segunda B, después de ganar al Villarreal B, Sporting Atlético (2) y Real Murcia (2), en el playoff de ascenso.

Los seguidores de Osasuna son los que se llevan la palma, ya que hace ni más ni menos que 10 años que no consiguen sumar cinco partidos con victoria. La última ocasión fue entre el 4 de junio y el 18 de junio de 2016, durante el playoff de ascenso a Primera División, cuando se impusieron al Oviedo, Nástic (2) y Girona (2).