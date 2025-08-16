Kubo rescata un punto para la Real en Mestalla

Reparto de puntos en Mestalla en el estreno liguero de Valencia y Real Sociedad. Después de una primera mitad apática de ambos equipos, la segunda permitió ver el potencial de dos conjuntos ofensivos por naturaleza. Diego López abrió el marcador para los locales, pero un inspirado Take Kubo rescató un punto para la Real Sociedad que se marcha de Valencia con buenas sensaciones (1-1).

Ya prometía ser un partido igualado desde el principio. Mestalla vistió su aspecto de gala para recibir a su equipo una temporada más, aunque su empuje terminó siendo neutralizado por una Real Sociedad seria que no concedió nada a los valencianistas. En el debut de Sergio Francisco en el banquillo donostiarra, los vascos fueron de menos a más mostrando las carencias de un Valencia que nunca terminó de estar cómodo en su propio estadio.

A pesar de los intentos de Brais Méndez, quien estuvo más cerca del gol en la primera mitad, el Valencia resistió controlando los ataques visitantes. Raba, que no se escondió en ningún momento, fue el gran protagonista del ataque valencianista, mientras que Barrenetxea intentó hacer lo propio con la Real Sociedad, aunque sin acierto final.

La segunda mitad lo cambia todo

La apatía de ambos equipos se esfumó en la segunda mitad. Los espacios empezaron a aparecer mientras el partido se rompía por completo. En medio del caos apareció nuevamente Dani Raba, quien avistó el desmarque de ruptura de Diego López al espacio. El valencianista, todo corazón, se lanzó a por el balón metiendo la punta de la bota para abrir el marcador del Valencia y desatar la locura de Mestalla (1-0).

Cuando parecía que el Valencia tenía todo para empezar a hacerse con el dominio del partido, Take Kubo apareció para llevar la contraria a los de Corberán. El japonés, con un control orientado en la frontal, conseguía meter un latigazo directo a la portería de Agirrezabala que el guardameta donostiarra no puedo repeler (1-1).

Los minutos finales fueron territorio de Javi Guerra, que demostró estar más entonado que el resto dictando el ritmo de un Valencia que buscaba la victoria en su debut en Mestalla. Copete dejó escapar el tanto con una ocasión a placer que envió a las nubes y dejó en tablas el estreno liguero de Real Sociedad y Valencia en Mestalla.