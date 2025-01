Take Kubo estalla por los horarios: "A pesar de toda esta mierda..."

"Que sea una entrevista cortita que el jueves tenemos otro partido". Son las palabras con las que Take Kubo arrancó la entrevista post-partido en el partido que enfrentó a la Real Sociedad contra el Villarreal. Los donostiarras consiguieron una victoria vital para sus aspiraciones a pesar de la polémica con los horarios, una situación que el nipón, que consiguió el tanto de la victoria para los suyos, no dudó en criticar sin morderse la lengua.

No era, sobre el papel, un encuentro especialmente apetecible para cualquier aficionado txuri-urdín que pretendiese acercarse al Reale Arena. Ni la hora (21:00), ni el día (lunes laborable) ni tampoco el intenso frío que azotaba San Sebastián eran factores que pudiesen prever un lleno del estadio contra el Villarreal. Sin embargo, 20.855 atrevidos desafiaron al tiempo y acudieron a su religiosa cita para presenciar la victoria de los suyos en un partido vital para sus aspiraciones europeas.

El lío de los horarios

La previa del partido estuvo rodeada por la polémica en torno a los horarios recientes de la Real Socidedad. Los donostiarras mostraron su indignación tras conocer que deberán disputar su partido de octavos de final de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano este próximo jueves, lo que supone que los txuri-urdín tendrán 72 horas menos de descanso que los madrileños. La misma situación ocurre en el próximo compromiso liguero contra el Valencia del próximo domingo, ya que el conjunto de Carlos Corberán tendrá 48 horas más para descansar que los donostiarras.

Takefusa Kubo, en el momento de su golazo contra el Villarreal (1-0) / EFE

La situación ha indignado a la Real Sociedad, especialmente a los jugadores que son quienes deberán sufrir en sus piernas el desgaste de los partidos sin apenas descanso. El malestar de la plantilla donostiarra fue expresado por Take Kubo, quien no se mordió la lengua después de un partido que ganaron gracias a una genialidad suya en la segunda mitad.

Kubo no se muerde la lengua

El nipón arrancó la entrevista post-partido de manera directa: "Que sea una entrevista cortita que el jueves tenemos otro partido", expresó. Sin mucho tiempo que perder, Kubo confesó 'estar contento' por el gol anotado, aunque redirigió su discurso hacia la crítica por los horarios: "A pesar de ser lunes y toda esta mierda del horario que nos ha pasado, que vengan más de 20.000 personas a animarnos es de agradecer. Gracias a ellos y a los que nos han apoyado desde la tele. Yo seguramente no hubiera venido. Esta victoria va para la afición".

Preguntado por la diferencia de descanso con los jugadores del Rayo Vallecano, Take Kubo volvió a mostrarse irónico: "No lo sé, igual algunos jugadores del Rayo están todavía despiertos... Igual Isi sigue despierto, por ejemplo, y pasa una mala noche. Pero esto es algo que no se le puede desear a un rival. Yo me centro en lo mío y en descansar para el jueves. Ya le he pedido al doctor una pastilla para dormir", confesó.