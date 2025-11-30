¿Por qué se ha suspendido temporalmente el Sevilla - Betis?

¡Caos en el 'Gran Derbi' entre Sevilla y Betis! El partido fue suspendido temporalmente a falta de 5 minutos para el final por el lanzamiento de objetos desde la grada por parte de la afición hispalense. El encuentro fue detenido durante 15 minutos cuando el Betis mandaba en el marcador gracias a los tantos de Fornals y Altimira, y el resultado se mantuvo tras la reanudación (0-2).

El desencadenante de esta reacción airada por parte del Gol Norte del Sánchez Pizjuán fue la expulsión de Isaac Romero por roja directa. La medida tomada por Munuera Montera no fue bien acogida por parte del público, que reaccionó lanzando botellas de agua y mecheros.

Ante los incidentes detectados en la grada, Munuera Montero no dudó en activar el protocolo de actuación sobre los incidentes del público. Esta decisión no generó consenso entre los 22 protagonistas, que inicialmente permanecieron sobre el césped. Sin embargo, una vez el colegiado pudo dialogar con los capitanes, todos optaron por respetar el protocolo y se marcharon a vestuarios.

Los jugadores de Sevilla y Betis esperan durante la suspensión del Gran Derbi / EFE

¿Qué dice el protocolo de actuación sobre los incidentes de público?

El protocolo de actuación sobre los incidentes del público, vigente desde 2022, contempla detener cualquier encuentro en caso de detectar lanzamiento de objetos, pirotecnia, bengalas o botes de humo y actos violentos de cualquier índole.

Este protocolo consta de tres fases. La primera consiste en una detención momentánea en la que el árbitro pide al Delegado de Campo que se emita aviso por megafonía solicitando que cesen los incidentes.

En caso de que estos persistan, como sucedió en el derbi entre Sevilla y Betis, el árbitro da paso a la fase 2. Este segundo paso consta de detener el partido y solicitar a los equipos que se retiren a los vestuarios durante un periodo de tiempo de 15 minutos.

Si ninguna de estas medidas diesen resultado y los incidentes hubiesen persistido tras la reanudación, el árbitro tendría que haber activado la fase 3 y decretar la suspensión definitiva del partido.