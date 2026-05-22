El superordenador de Opta predice el descenso en LaLiga EA Sports: los equipos que bajarán a Segunda División

LaLiga EA Sports afronta este sábado su última jornada con buena parte de los focos apuntando a la zona baja de la clasificación. Aunque el FC Barcelona certificó el título hace semanas y las plazas de Champions League ya están prácticamente definidas, el drama del descenso sigue completamente abierto. Y, según las simulaciones del superordenador de OPTA, hay dos equipos que parten con muchísimas más opciones de acompañar al ya descendido Real Oviedo rumbo a Segunda División.

Mallorca y Girona, contra las cuerdas

El modelo estadístico sitúa al Mallorca como el principal candidato a relegar a la Liga Hypermotion. El conjunto balear afronta la última fecha del campeonato con un demoledor 92,42% de probabilidades de descenso. Una cifra que refleja el enorme desgaste sufrido durante una segunda vuelta muy irregular y que, tras la dolorosa derrota en el Ciutat de Valencia ante el Levante (2-0), deja a los 'bermellones' prácticamente obligados a firmar una auténtica carambola para mantenerse en Primera.

Los jugadores del Mallorca se disculpan con sus aficionados tras la derrota ante el Levante. / LaLiga

El otro equipo que aparece muy comprometido en las predicciones es el Girona. El cuadro catalán, que hace apenas unas semanas vivía alejado del descenso y con opciones reales de Europa, se ha desplomado en el tramo decisivo del curso y llega a la jornada definitiva con un 48,07% de opciones de bajar a Segunda. La crisis de resultados en las últimas fechas ha disparado las alarmas en Montilivi.

El Elche se la juega en Montilivi

Por detrás aparecen todavía varios equipos atrapados en el alambre. El Elche mantiene un 41,36% de posibilidades de descenso, mientras que Osasuna conserva un 12,78%. Más alejado queda el Levante, cuya espectacular remontada en la tabla le ha permitido reducir el peligro hasta un 5,37%.

La última jornada se disputará en horario unificado este sábado a las 21:00 horas y promete una noche de infarto. El Girona recibirá al Elche en Montilivi en un duelo crucial para el desenlace clasificatorio de ambos, mientras que el Mallorca se enfrentará al ya descendido Oviedo con la obligación de ganar y de confiar en el resto de resultados. Por su parte, Osasuna visitará al Getafe y el Levante cerrará el campeonato doméstico ante el Betis.

Affengruber y Blind, futbolistas de Elche y Girona / EFE

En la zona media-alta también quedan asuntos importantes por resolver. El Celta es el gran favorito para quedarse con la plaza de Europa League, según OPTA, con un 91,49% de probabilidades. Mientras, el Getafe lidera la carrera por acceder a la Conference League, aunque Rayo Vallecano, Valencia, Real Sociedad e incluso Espanyol todavía mantienen opciones matemáticas.

El cuadro perico es uno de los casos más llamativos. Hace apenas dos jornadas, el conjunto blanquiazul aparecía seriamente amenazado por el descenso. Sin embargo, sus triunfos consecutivos ante Athletic Club y Osasuna han cambiado radicalmente el panorama. El superordenador ya le concede un 0,00% de opciones de bajar y hasta le otorga un remoto 0,73% de posibilidades de clasificarse para la Conference League.

Así se llega a una última fecha cargada de emociones y mucho dramatismo, con varios equipos jugándose la permanencia y con el superordenador de OPTA dictando sentencia especialmente a Mallorca y Girona como los equipos con más papeletas para acompañar al Oviedo al infierno de Segunda División.