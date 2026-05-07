'Subidón' con Víctor Muñoz

Víctor Muñoz se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada en Osasuna y en el campeonato español. El atacante rojillo ha explotado definitivamente en Primera División y su crecimiento no ha pasado desapercibido ni dentro ni fuera de El Sadar. Esta irrupción en la élite, con actuaciones cada vez más decisivas y un impacto ofensivo inmediato, le ha colocado en el foco de varios grandes clubes europeos y también en el radar de la selección española.

CA Osasuna - Villarreal CF: El gol de Víctor Muñoz / LALIGA

El extremo, fichado el pasado verano procedente del Real Madrid Castilla, ha dado un salto competitivo enorme bajo las órdenes de Alessio Lisci. Su velocidad, capacidad para romper al espacio, agresividad en el uno contra uno y facilidad para atacar los metros finales le han convertido en una pieza diferencial en el esquema rojillo. Además, su conexión con Budimir ha sido una de las armas ofensivas más productivas de Osasuna durante buena parte de la temporada.

El crecimiento de Víctor Muñoz no ha pasado desapercibido. En los últimos meses, varios clubes importantes han seguido de cerca su evolución y uno de los nombres que ha aparecido en el horizonte ha sido el del Barça, atento a jóvenes talentos nacionales con proyección y desequilibrio ofensivo. Eso sí, su rendimiento en Primera División ha disparado su valor y en Osasuna son conscientes de que tienen entre manos a uno de los jugadores con mayor margen de crecimiento del campeonato.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

Sin embargo, cuando atravesaba el mejor momento del curso, llegó el frenazo inesperado. El futbolista sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda después del encuentro ante el Sevilla, una dolencia especialmente delicada por el riesgo de recaída. Las primeras informaciones ya apuntaban a que podía perderse varios encuentros importantes en el tramo decisivo de la temporada.

Ahora, la situación empieza a cambiar. Alessio Lisci ha dejado un mensaje muy optimista en la previa del duelo ante el Levante. El técnico rojillo aseguró que “Aimar Oroz ya está bien y Víctor Muñoz está ahí, a punto. Como son partidos tan cercanos, no sabemos cuándo está o no, pero está a nada de volver”.

El entrenador italiano también explicó que todavía existe cautela con los plazos de recuperación debido a la tensión muscular y a la acumulación de partidos. “Como son partidos tan seguidos, no sabemos cuándo va a volver, pero está a nada. No puedo decir si estará para el Atlético de Madrid o el Espanyol porque todavía los médicos no tienen la certeza".

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En Osasuna reina el optimismo porque el futbolista ya está muy cerca de regresar y todavía tiene objetivos importantes por delante. Entre ellos aparece una posibilidad que hace apenas unos meses parecía lejana y que ahora está muy viva. Si consigue volver a buen nivel en este final de temporada, Víctor Muñoz aún puede ganarse un hueco en la lista para el Mundial.