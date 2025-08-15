Subidas récord para ver el fútbol en España

El debate sobre el precio del fútbol en España vuelve a estar al orden del día. En un país donde para muchos se trata de uno de los principales eventos de ocio de sus vidas, consumirlo por televisión es considerado prácticamente un lujo. Las subidas de los costes son constantes estos últimos años, la última con la llegada de la temporada 2025-26 en España.

Como viene siendo habitual estos últimos tiempos, Movistar y Orange vuelven a repartirse el pastel en cuanto al reparto de los paquetes para poder contratar el fútbol en España. Son las dos únicas maneras de poder ver todo el fútbol con la inclusión de DAZN, que mantiene la misma estrategia de emitir cinco partidos por jornada. El panorama de opciones no presenta cambios con respecto a los últimos años, aunque sí suman ciertas novedades en cuanto a precios se refiere.

Movistar, subida tímida de precios

En este sentido, el estudio de Roams permite observar la tendencia de estos últimos meses. Quienes escojan Movistar sin ser clientes deberán pagar 1.413,75€ de media para ver el fútbol la presente temporada, mientras que en la anterior se pagaba de media anualmente 1.394,55€. En otras palabras, quién quiera ver el fútbol en el operador azul, tendrá que pagar de media 19,20€ más al año.

De las 16 tarifas con fútbol que ofrece la operadora azul esta temporada, 11 de ellas suben de precios. Las que lo hace van en una horquilla de los 13 euros anuales hasta los 238€/año, mientras que las que bajan lo hacen con una reducción de entre 82€ y 154 euros al año. Sin embargo, para quienes ya son clientes, Movistar vuelve a premiar su fidelidad con un descuento de 14 euros mensuales -o lo que es lo mismo 168€/año- al añadir el pack de ‘Todo el fútbol’ a su tarifa de fibra y móvil. En cualquier caso , como recuerda el informe de Roams, ver el fútbol en Movistar se podrá hacer desde los 115€/mes, mientras que en la temporada anterior el coste mínimo era de 99,90€/mes, lo que supone una diferencia de 15,10€.

Orange, la gran subida

La operadora naranja aumenta su catálogo de tarifas de 9 a 13, aunque en todas ellas aumenta el precio. Si la temporada pasada se podía ver el fútbol en una media de 1.385€ al año, este curso el coste se sitúa en 1.672€/año, un 18% más, según datos de Roams.

Orange sigue siendo la opción más económica para el consumidor a pesar de sus subidas, con opciones como la Love Fútbol de Orange donde se puede disfrutar de toda LaLiga y la Champions desde 78€ al mes. Este año, Orange presenta la gran novedad de la permanencia; si el curso pasado la operadora naranja ofrecía 12 meses de permanencia en todas sus tarifas, este año no hay permanencia en ninguna de sus tarifas con fibra y móvil.

Fermín López y Lamine Yamal en el Barça-Como del Trofeu Joan Gamper. / Dani Barbeito / SPORT

DAZN mantiene su estrategia

Además de Movistar y Orange, también existe la posibilidad de ver parte de la competición de LaLiga en DAZN a través de los planes DAZN Fútbol y DAZN Premium -que incluye otros deportes-. El primero consta de un pago mensual de 29,99€/mes o de 14,99€/mes con un compromiso de permanencia de 12 meses. DAZN Premium sube sus precios de los 39,99€/mes a los 44,99€/mes si se trata de un pago mensual, 31,99€ si se hace con compromiso de permanencia.

En cualquier caso, DAZN permitirá ver 5 partidos por jornada durante 35 jornadas, 175 partidos de los 380 que hay a lo largo de toda la temporada, lo que se traduce en un 46% aproximadamente. No cuenta, sin embargo, con competiciones europeas como la Champions, la Europa League, Conference League, Bundesliga y Series A, a excepción de la Premier League.

Los jugadores del Madrid celebran el 0-4 ante el Tirol. / ANNA SZILAGYI / EFE

¿Cuál es la opción más económica?

Ver el fútbol en España es tan caro porque las operadoras establecen una relación de obligatoriedad con sus servicios como la fibra o el servicio de línea móvil en caso de querer contratar el servicio para ver el fútbol desde casa. Los precios siguen desorbitados como consecuencia y los datos de audiencia, en caída.

Este curso, las opciones más baratas para consumir el fútbol vuelven a ser la Tarifa Movistar Base + Todo el fútbol y la Love Fútbol de Orange, con la que puedes tener competiciones como LaLiga y la Champions desde 78€ al mes. La oferta de la operadora azul es de 115€ al mes, mientras que con DAZN puedes ahorrarte más dinero... a costa de ver menos partidos por jornada.