De Stoichkov a Goikoetxea: las sanciones más bestias del fútbol español

La sanción a Matías Almeyda ha provocado controversia en el fútbol español. Castigado con hasta siete partidos de suspensión, la del técnico del Sevilla ha pasado a entrar en el ranking de sanciones más duras de la historia de LaLiga, aunque lejos del top-5 donde son protagonistas futbolistas como Maradona, Goikoetxea, Cortizo o Stoichkov.

El entrenador argentino deberá ausentarse en prácticamente la mitad de los partidos que restan hasta final de temporada tras su encontronazo con el colegiado Galech Apezteguía durante el encuentro ante el Deportivo Alavés del pasado sábado. Un castigo que en Nervión consideran del todo desproporcionado, alegando que las imágenes de televisión contradicen al acta del árbitro.

Almeyda vio la roja directa por una supuesta protesta que desencadenó en un enfado tremendo del exfutbolista, que tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" con "gritos y gestos de desaprobación". Todo ello ha desembocado en un castigo de siete partidos: dos por las propias protestas, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio hacia el árbitro y otro por conducta contraria al buen orden deportivo.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla / EFE

El Sevilla, sin embargo, no se da por vencido y agotará todas las vías disponibles para recurrir la sanción impuesta a su entrenador. El club andaluz "hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador", aunque parece complicado que Almeyda evite los siete partidos de suspensión, un castigo que se cuela en el top-10 de sanciones más duras de la historia del fútbol español.

Las sanciones más duras de la historia

Son muchos los episodios de LaLiga que se nos vienen a la mente de los aficionados cuando se habla de severos correctivos. El empujón de Cristiano Ronaldo a un árbitro, la pelea entre Diogo y Luis Fabiano, las agresiones de Pepe o del 'Mono' Burgos... y otras tantas acciones polémicas más antiguas que se remontan a los años 60, 70 y 80.

De cinco a ocho partidos

Cinco partidos les cayeron tanto a Cristiano (por empujar a De Burgos Bengoetxea en 2017) como a los jugadores de Sevilla y Real Zaragoza tras una batalla campal con puñetazos volando pero ninguna impactando en el rival, en una situación surrealista en La Romareda. Mismo castigo recibió Javi Navarro por el codazo que dejó inconsciente a Arango en 2005.

CR7, en el momento de ser expulsado por De Burgos Bengoetxea / -

La cifra subió a seis encuentros en las sanciones a Arzeno (codazo), Claudio 'Piojo' López (agresión), Pier (agresión) y Glaría (insultar a un árbitro); a siete partidos en los castigos al propio Matías Almeyda y al 'Toro' Acuña y a César Lainez por incidentes e intentos de agresión a aficionados locales que invadieron el campo tras un Villarreal-Zaragoza en 2002, partido que supuso el descenso a Segunda del conjunto maño; y ocho se llevaron Fernando Morena (insultar al árbitro en 1981) y Diego Costa (encararse con Gil Manzano en 2019).

De 10 a 12 partidos

Con dos cifras de castigo (10) entran ya en el ranking las sanciones a Pepe (sus patadas a Casquero), Goikoetxea (entrada a Maradona), Diarte (agresión a Ruda) e Igartua (agresión al árbitro); mientras que el 'Mono' Burgos fue castigado con 11 partidos por su puñetazo a Serrano en la temporada 1999/2000 y José María Ceballos recibió 12 partidos de suspensión por un cabezazo al árbitro Prados García (que no llegó a impactar y que resultó ser fingido por el colegiado).

La dura agresión de Pepe a Casquero / -

Tres meses de suspensión

Llegamos ya al top-5 de sanciones más duras de la historia de LaLiga, un ranking de dudoso honor en el que entran futbolistas como Maradona, Paco Clos y Migueli (Barça) y Manu Sarabia, Andoni Goikoetxea y Miguel De Andrés (Athletic). Los seis recibieron tres meses de suspensión por la famosa batalla protagonizada en el Santiago Bernabéu en la final de la Copa del Rey de 1984, que precisamente fue lo último que vivió Maradona con la camiseta del FC Barcelona.

Imagen de archivo de la batalla del Bernabéu / JULIO GARCIA PALOMAR

El Top-3

En el top-3 entra el castigo a Pedro Fernández en 1974. El que fuera futbolista del Granada, en un partido de Copa, realizó una durísima entrada con los tacos por delante sobre el muslo de Amancio. El resultado fue un cuádriceps partido en dos y 15 partidos de sanción para Fernández, en una acción salvaje muy recordada en el fútbol español.

Stoichkov pisó a Urizar Azpitarte en la final de 1990 / -

Más grave todavía fue el castigo a Hristo Stoichkov (6 meses de suspensión) por pisar al colegiado vasco Urizar Azpitarte en 1990 tras haber expulsado previamente a Johan Cruyff en la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El técnico del Barça protestó una falta no señalada, que terminó con el búlgaro fuera de sí.

Noticias relacionadas

Las sanciones más duras de la historia de LaLiga Cristiano Ronaldo: 5

Luis Fabiano y Diogo: 5

Javi Navarro: 5

Arzeno: 6

Claudio López: 6

Pier: 6

Glaría: 6

Acuña y Lainez: 7

Almeyda: 7

Morena: 8

Diego Costa: 8

Goikoetxea: 10

Diarte: 10

Pepe: 10

Igartua: 10

'Mono' Burgos: 11

Ceballos: 12

Maradona, Paco Clos y Migueli: 3 meses

Manu Sarabia, Andoni Goikoetxea y Miguel De Andrés: 3 meses

Pedro Fernández: 15 partidos

Hristo Stoichkov: 6 meses

Joaquín Cortizo: 24 partidos

Y llegamos entonces a la sanción más dura del fútbol español, que se la llevó Joaquín Cortizo, futbolista del Real Zaragoza de los Magníficos, en el año 1964, cuando le partió la tibia al futbolista del Atlético Enrique Collar y le cayeron ni más ni menos que 24 partidos de castigo, es decir, lo que restaba de temporada (15 jornadas de Liga y 9 partidos de Copa, ya que el Real Zaragoza acabaría llegando a la final).