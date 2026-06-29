Sorteo del calendario de LaLiga 26-27: horario y dónde ver por TV, online y en directo

LaLiga EA Sports 2026-27 está a punto de ver la luz. A pesar de que todavía faltan meses para el inicio de la competición oficial, la RFEF -en un acto coordinado con LaLiga, Liga F y los clubes- dará a conocer este martes 30 de junio los calendarios de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, además de los de Primera RFEF, Segunda RFEF y la Liga F, un momento crucial para conocer el camino de cada equipo para la próxima temporada.

El acto tendrá lugar en Madrid y permitirá conocer no solo el calendario de Primera División, sino también el de otras competiciones oficiales de la próxima temporada. En mitad del frenesí del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección española se encuentra clasificada para los dieciseisavos de final, tocará hacer un paréntesis de la actividad mundialista para centrar toda la atención en el campeonato liguero.

El sorteo del calendario oficial servirá para conocer el orden de las 38 jornadas de LaLiga EA Sports, la fecha de la primera jornada, los grandes Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona, los derbis y los partidos clave de la temporada, entre otros. La expectación será máxima entre los aficionados, especialmente por saber cuándo se disputarán los duelos más esperados del campeonato.

Kylian Mbappé, antes del partido ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En este sentido, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de equipos conocerán este martes el calendario completo de una temporada que volverá a estar cargada de grandes citas.

¿A qué hora es el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27?

El sorteo de los calendarios de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, además de los de Primera RFEF, Segunda RFEF y la Liga F, se lleva a cabo este martes 30 de junio. El acto de presentación de los calendarios de la temporada 2026-27 tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, en horario peninsular español.

La presentación se celebrará en la Fan Zone de la Selección Española, situada en la Plaza de Colón de Madrid, coincidiendo con la actividad de la Plaza Selección durante el Mundial 2026.

¿Dónde ver por TV y online el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27?

El sorteo del calendario de LaLiga 2026-27 se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, que será la encargada de dar a conocer los calendarios de las competiciones oficiales de la próxima temporada.

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