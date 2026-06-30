Sorteo del calendario de LaLiga 2026-27: cómo funciona y qué calendarios se presentan

LaLiga EA Sports está a punto de conocer su hoja de ruta para la temporada 2026-27. A pesar de que todavía faltan semanas para el inicio de la competición oficial, este martes 30 de junio se dará a conocer el calendario completo del siguiente curso, con el orden de las 38 jornadas, la primera fecha del campeonato, los Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona, los derbis y los partidos clave del curso, entre otros.

El acto también será el escenario para presentar los calendarios de LaLiga Hypermotion, Primera RFEF, Segunda RFEF y Liga F. La presentación se celebrará en la Fan Zone de la Selección Española, situada en la Plaza de Colón de Madrid, coincidiendo con la actividad de la Plaza Selección durante el Mundial 2026.

Cómo funciona el sorteo y qué se decide

A pesar de que se sigue hablando de "sorteo" por tradición, lo cierto es que el calendario de LaLiga ya no se decide únicamente mediante una única extracción al azar. El modelo actual responde a un proceso mucho más elaborado, en el que se tienen en cuenta condicionantes deportivos, televisivos, logísticos y de seguridad.

Los jugadores del FC Barcelona celebran el título de Liga / Andreu Dalmau / EFE

La RFEF, en coordinación con LaLiga, Liga F y los clubes, trabaja sobre diferentes combinaciones para construir un calendario viable. Entre los factores que se analizan están la disponibilidad de los estadios, las obras previstas, las competiciones europeas, las ventanas FIFA, las festividades locales, los eventos en cada ciudad y la necesidad de evitar coincidencias entre equipos de una misma zona.

Por eso, el calendario que se presenta no es una simple sucesión aleatoria de partidos. Antes de hacerlo oficial, se filtran miles de posibilidades para encontrar una estructura equilibrada y adaptada a las necesidades de la competición y, a través del azar, se dictamina cuál de las opciones mencionadas será la definitiva.

Por qué el calendario de LaLiga es asimétrico

Una de las claves del calendario de LaLiga es que será asimétrico. Esto significa que la segunda vuelta no replica el mismo orden de partidos que la primera. En el modelo clásico, si un equipo jugaba contra otro en la jornada 1, el partido de vuelta llegaba en la jornada 20. Ahora, ese orden puede variar.

Este sistema permite repartir mejor los grandes partidos a lo largo de la temporada. Clásicos, derbis y duelos directos pueden colocarse en fechas de mayor interés deportivo y televisivo, evitando que todos los encuentros más atractivos queden concentrados en un mismo tramo del campeonato.

Mbappé se lamenta / Kiko Huesca/EFE

También ayuda a resolver problemas de calendario. Por ejemplo, se puede evitar que dos equipos de una misma ciudad jueguen como locales el mismo fin de semana, que un partido de alto riesgo coincida con un gran evento local o que un club encadene demasiados desplazamientos en semanas especialmente cargadas.

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En definitiva, el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27 permitirá conocer el camino completo de Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de equipos, pero detrás del resultado final hay mucho más que azar. El objetivo es construir una temporada ordenada, equilibrada y atractiva para clubes, operadores y aficionados.