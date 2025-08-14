FÚTBOL
Estos son los árbitros de LaLiga para la temporada 2025/2026
Iosu Galech Apezteguía, José Luis Guzmán Mansilla y Miguel Sesma Espinosa son las tres caras nuevas para la próxima campaña
La Real Federación Español de Fútbol (RFEF) anunció el equipo de árbitros, integrado por 20 colegiados, que serán los encargados de impartir justicia en los partidos de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Iosu Galech Apezteguía, José Luis Guzmán Mansilla y Miguel Sesma Espinosa son las tres caras nuevas para la próxima campaña.
Una temporada que llega con novedades, ya que como se anunció esta semana, las designaciones arbitrales de cada duelo se conocerán el día anterior a cada compromiso, y no antes del inicio de la jornada, tal y como se venía haciendo.
Respecto a la pasada anterior, se mantienen los siguientes 17 árbitros: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego), Mateo Busquets Ferrer (C. Balear), Adrián Cordero Vega (C. Cántabro), Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear), Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco), Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego), Víctor García Verdura (C. Catalán), Jesús Gil Manzano (C. Extremeño), Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas), Francisco Hernández Maeso (C. Extremeño), Juan Martínez Munuera (C. Valenciano), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz), Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño), Alejandro Quintero González (C. Andaluz), José María Sánchez Martínez (C. Murciano) y César Soto Grado (C. Riojano).
