Solomon explica su calvario en el Villarreal: "Había un jugador marroquí que no me daba ni la mano"

La aventura de Manor Solomon en el Villarreal apenas dejó huella en el terreno de juego, pero sí un recuerdo muy negativo para el futbolista. El extremo israelí, que pasó por el conjunto amarillo durante la temporada 2024-25 antes de regresar a Inglaterra, ha repasado aquellos meses en una entrevista con el canal israelí Sport 5, en la que describe una etapa marcada por las dificultades para adaptarse, la falta de confianza y un entorno que asegura que terminó afectándole también en el plano personal.

El atacante, actualmente de nuevo en la Premier League, explicó que su llegada al Villarreal se produjo después de que cambiara por completo el panorama en el Tottenham. Según su relato, el club londinense le había transmitido que contaba con él, pero un fichaje de última hora modificó los planes y le obligó a buscar un nuevo destino: "Me sentí ofendido. Cuando sientes que te están empujando hacia afuera, no quieres quedarte en un lugar como este".

Más allá del aspecto deportivo, Solomon aseguró que desde el primer momento echó en falta el respaldo que había encontrado en Inglaterra. El israelí comparó ambos modelos y afirmó que en el Villarreal se sintió demasiado solo durante sus primeras semanas.

"Cuando vienes de Inglaterra, todo está arreglado. Cuando firmas, te envían mensajes de mil y un sitios. El de prensa, el director del equipo, el médico... Estás rodeado de gente. En España, nadie me hablaba, excepto el entrenador, que hablaba inglés. Por suerte, había un israelí que trabajaba allí y lo arregló todo por mí. Si no, estás solo. Y este es un club que juega en la Champions League. Así es como funciona".

Esa falta de integración, según explica, terminó trasladándose también al vestuario y a su estado anímico: "No disfrutaba de los entrenamientos ni del ambiente". En su testimonio, Solomon también desveló una situación concreta que, según afirma, le hizo sentirse todavía más incómodo dentro del vestuario del Villarreal.

"Había un jugador marroquí en el vestuario y no me daba la mano. No venía a abrazarme después de los goles. No quería quedarme allí. Mentalmente, fue difícil para mí desde el principio. Nunca había tenido eso en ningún equipo antes", apuntó.

Un clima hostil

El internacional israelí también denunció el clima de hostilidad que dice haber vivido fuera del campo desde su llegada al fútbol español. Aunque precisó que en Vila-real nunca tuvo problemas personales, sí aseguró haber recibido una gran cantidad de mensajes ofensivos a través de las redes sociales.

"Es un lugar muy pequeño. Allí no les importaba, pero en España, tan pronto como fiché, recibí decenas o cientos de miles de mensajes de odio. 'Quémate', 'Muérete', cosas sobre mi esposa", expresó.

Además, recordó especialmente un encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán, donde marcó el que terminó siendo su único gol con la camiseta del Villarreal tras salir desde el banquillo: "En el partido en Sevilla calenté frente a sus ultras y no pararon de insultarme ni un segundo. Me pusieron una bandera palestina en la cara, una bandera israelí manchada de sangre. No tienen ni idea de lo que estamos pasando ni de lo que realmente está sucediendo. Si me preguntas, te lo explicaré, si no vienes con mala actitud".

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Las declaraciones del futbolista han reabierto el debate sobre una etapa que deportivamente fue muy breve, pero que, según el propio Solomon, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más complicadas de toda su carrera.