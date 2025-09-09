Simeone se rinde al Barça: "Tienen un equipazo"

El presente del Atlético de Madrid es bastante pobre. Dos puntos de nueve posibles y una 17ª plaza que les tiene más cerca del descenso que de lo que su plantilla merece: la lucha por el título. Diego Pablo Simeone, entrenador colchonero, habló al respecto en una larga charla con Juanma Castaño en el Partidazo de COPE, explicando la actualidad de la entidad y sus visión del fútbol actual, además de dejarle varios halagos al Barça que dirige Hansi Flick.

"Es un buen momento para conversar y para que me pregunten lo que quieran saber. En momentos de dificultad no hay que esconderse. El año pasado estábamos a diez puntos del Barça y en diciembre terminamos primeros. El fútbol es muy cambiante. Ahora tenemos pocos puntos, y aceptamos la crítica, es justa. Lo más importante es encontrar el equipo, mejorar día a día en lo que no hicimos bien", comentó el argentino.

Aprovechó, eso sí, para rescatar la labor de sus jugadores y el sacrificio: "Parece que todo está mal, pero te aseguro yo que no. No digo que merecimos ganar, obviamente pudimos acercarnos, pero no quiero justificar los dos puntos porque no hay justificación. Prefiero jugar mal y sumar. Esta vez creo que no jugamos tan mal y no hemos sumado".

RENDIDO AL TRABAJO BLAUGRANA

Además, también dejó elogios para el trabajo de Hansi Flick en el Barça: "¿El equipo que más me gusta? Barcelona. Los buenos entrenadores somos los que logramos explotar la mejor versión de los futbolistas. Tienen verticalidad, juego posicional, bandas que son muy importantes, Raphinha la temporada pasada, ni que hablar de Yamal, Pedri... tienen un equipazo".

El 'Cholo' también valoró la línea ascendente desde su fichaje en 2011: "Desde que llegué al club sueño que todo mejore. Está un paso más arriba el equipo. El club ha generado cosas por un grandísimo trabajo y por los resultados. Ahora es un momento en el que necesitamos trabajar para crecer. Tenemos chicos jóvenes y me motivan, me ilusionan. La exigencia del título la tenemos siempre. Dentro de lo que nos ha sucedido siempre, siempre hemos buscado ganar. Ganar pasa por ganar títulos. Pero hablar de eso en estos momentos no sería bueno. Hay que centrarse en mejorar al equipo para que crezca".

"Uno no corre antes de caminar. Estamos en el proceso de caminar. Hemos sacado dos puntos en los primeros tres partidos, pero no es momento de hablar de títulos. Estamos en el camino que tenemos que estar. Cuando llegué en 2012 el Atlético había ganado la última liga en el 96. Yo llevo dos ligas (2014 y 2021), y llevamos cuatro años desde la última. El tiempo entre títulos va bajando", añadió sobre la necesidad de ganar trofeos.

Analizó Simeone la plantilla que tiene a su disposición: "Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González equilibró la plantilla. Almada tiene una molestia, Baena también, y tenemos otro banda como Nico que nos da más posibilidades. Tenemos una plantilla competitiva, pero necesita tiempo para encontrar sociedades y demostrar las capacidades que tiene. En los números (de fichajes) no entro, porque no sé de qué hablan. Hay ventas muy buenas y equilibrio bien manejado entre fichajes y salidas. Parece simple pero no lo es".

Sobre su futuro, no se ve intocable ni mucho menos: "No me siento blindado, no. Lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mi me ha tocado lo anormal. Hemos tenido la fortuna de trabajar con gente que nos ha ayudado y futbolistas que nos dejaron un legado extraordinario".